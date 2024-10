Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u finalu turnira u Šangaju.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Novak Đoković protiv Janika Sinera traži 100. titulu u karijeri. Njih dvojica odmjeriće snage u finalu turnira u Šangaju i biće to šansa da srpski as stigne do prve titule na ATP turnirima ove sezone, pošto Olimpijske igre ne spadaju u zvanične turnire.

Srpski teniser je u polufinalu bio bolji od Tejlora Frica, dok je Italijan savladao Tomasa Mahača. Biće ovo njihov osmi duel, Srbin ima prednost u međusobnim okršajima i vodi sa 4:3. Ono što malo brine jeste povreda na koju se žalio u okršaju sa Amerikancem, pa se svi nadaju da je uspio da je sanira u međuvremenu.

