"To je jeftino, otkrivaju se tajne": Bogdan upozorava Novaka, ovo mu je mnogo zasmetalo!

Bogdan Obradović je poslije turnira u Šangaju pričao o Novaku Đokoviću i Janiku Sineru.

Novak Đoković stao je na korak do osvajanja 100. titule u karijeri. U finalu turnira u Šangaju izgubio je od Janika Sinera (7:6, 6:3). Meč su sa tribina pratili i Karlos Alkaraz i Rodžer Federer, a po završetku meča je srpski as imao i zanimljivo obraćanje Švajcarcu, njegovom velikom rivalu.

Poslije finalnog duela javio se nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Bogdan Obradović. Prvo je prokomentarisao baš taj detalj.

"Bili su u svečanom dijelu stadiona, koliko ga ja poznajem, a proveo sam poprilično vremena na njemu. Boks se nalazi između. Bez obzira na to, pozivamo ih da sjednu u naš boks i vide kakav je osjećaj biti u boksu najboljeg tenisera svih vremena", rekao je Bogdan u emisiji "Kec na jedanaest" na "K1" televiziji.

U loži srpskog tenisera bili su Karlos Gomez Erera i Klaudio Cimalja, dok su se u Sinerovoj loži našla dvojica ljudi koji su do skoro bili baš kod Novaka - Marko Paniki i Ulises Badio.

"Ako si proveo neko vrijeme sa njim i tako se promovisao, trebao si malo da sačekaš da završi karijeru. To mi djeluje prilično jeftino. Lično, to ne odobravam. Možda bi trebalo malo urediti i pravila, jer je tenis ipak individualan sport, a ti otkrivaš dosta svojih tajni. To može da ne bude dobro za sam sport. Novak to dobro podnosi, jer je on mentalno veoma jak i ima svog masera. Čini mi se da je Novak u posljednje dvije sezone čekao razvoj situacije, gdje ova dvojica sazrijevaju. Nije imao mečeve na koje je navikao, što znači da nije bilo Federera i Nadala u formi u kojoj je on navikao. Tako da nedostaje dio koji je potreban da bi se ušlo u vrhunsku formu, a to nije lako. Tako da tu fali jedan dio da uđete u tu vrhunsku formu. Nije ni to lako. Jer Nole toj jednoj novoj igri i taktici koja se dešava na terenu mora da se prilagodi. Novak se žestoko istrošio u okršaju za osvajanje olimpijskog zlata, možda je trebalo da napravi i neku dužu pauzu. Igra i dalje, siguran sam da će nastupiti i na tom Parizu kako bi mogao da se bori za završnicu osam najboljih, za turnir u Torinu."

O doping aferi Sinera i Troickom

Nezaobilazna tema bila je doping afera Janika Sinera.

"Jedina neprijatna stvar kod doping kontrole je što se oni mogu pojaviti u bilo kojem trenutku. To je mučno i psihološki veoma teško za igrače. Prate vas do posljednjeg trenutka dok ne uzmu uzorke, a vi morate da pijete hektolitre vode. Stalno su uz vas, kao sjenka. To djeluje jako mučno. Imaš osjećaj kao da si nešto ukrao, kao da te neko optužuje, pa sada prati svaki tvoj korak. Pojavljuju se čak i kod kuće ili kada si na odmoru, u tri ujutru ti zvone na vrata. Sličnu situaciju je imao Janko Tipsarević. Cijele godine te kontrolišu, sve dok imaš profesionalni ugovor sa ATP."

Dotakao se i posebnih pravila koja važe za neke druge.

"Čuju se razne stvari. Amerikanci na Olimpijskim igrama već godinama ne idu na doping kontrolu. Tada vidiš neke igrače koje ne kontrolišu, dok tvoje jure non-stop. Sve je to nekako zataškano. Tu su mikro doze koje se često pominju. Ako su ti u srijedu našli neku mikro dozu, šta je bilo za vikend? Da li je bila veća doza ili si primio mikro dozu? Ako je to doping, kakvo značenje ima mikro doza? Logičnije je da je bila neka veća doza, pa je to izblijedilo. Onda uslijedi test i rečeno je da su našli mikro dozu. Podijeljena su mišljenja o tome. Sve djeluje veoma čudno. Nisu isti aršini za svakoga."

Nije zaboravio da spomene i skandal sa suspenzijom Viktora Troickog.

"Za Troickog je bila katastrofa. Viktor je sam pitao, jer je tada prvi put uspostavljeno to da treba da se daje krv. Baš su pretjerali, to su zdravi momci, a onda te desetak puta godišnje testiraju. Ti treba deset puta da daješ krv. Postavlja se pitanje ko je mlad i zdrav, a ko može deset puta da daje krv? Viktor je tada rekao da se ne osjeća dobro i da, ako bude vadio krv, biće mu još gore. Mogao je to da uradi sutradan ujutru, ali ta žena nije bila odgovorna. Nastao je pakao jer nije dao krv i bio je surovo kažnjen. Prema Sineru su bili blagi. Ako ti nešto otkriju, zašto onda ispituješ javnost tako što si izbacio polu informaciju? Doping ili jeste ili nije, nema tu nikakvih polu informacija. Po meni, to nije poštena igra i ima previše politike", dodaje Obradović.

"Divite se Novaku, pustite Rafu"

Još jedan od članova "velike četvorke" otišao je u penziju. Rafa Nadal potvrdio je da će Dejvis kup da mu bude posljednji turnir u karijeri i tako će se pridružiti Rodžeru Federeru i Endiju Mareju koji su ranije stavili tačku.

"Znali smo da ima problema sa koljenima i stalno je koristio tablete protiv bolova. Stalno se govorilo o nekim operacijama, ali svaki put kada se vraćao nakon pauze, dolazio je još jači i bolji. Nismo znali koliko je to ozbiljno. On je veliki šampion i uvijek nam je bilo drago da ga gledamo kako se takmiči. Postigao je izvanredne stvari u tenisu, tih 14 titula na Roland Garosu i još osam na ostalim grend slem turnirima. To je zaista fenomenalno. Četiri puta je osvojio Dejvis kup i zlato na Olimpijadi. Imao je sjajnu karijeru, ali svemu dođe kraj, i ne treba previše pričati o Rafinom odlasku."

Srpski stručnjak ima jasnu poruku za sve.

"Sada se treba diviti Novaku, koji opstaje na vrhu i dalje želi da pomjera granice. Sve se svodi na to da je Rafa otišao, pa se postavlja pitanje zašto ne bi i Novak. Valjda bi trebalo da mu se divimo i priznamo da je nevjerovatno što radi i da i dalje ima motiv. On je pomjerio tenis za tri stepenika, a to je učinio nakon što su Federer i Nadal takođe pomjerili granice", zaključio je Obradović.

