"Novak nije moj najveći rival, reći ću vam zašto!": Nadal se grlio sa Đokovićem, pa mu prorekao kraj!

Rafael Nadal je igrao 60 mečeva sa Novakom, ali nije mu najveći rival.

Izvor: EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

Rafael Nadal je završio sa tenisom! Povukao se i odigrao je poslednji meč protiv Novaka Đokovića u karijeri. Na turniru "Šest kraljeva" u Rijadu sastao se sa svojim najvećim rivalom, imao je emotivan oproštaj i rekli su mnogo lijepog jedan o drugom njih dvojica. Ipak, samo nekoliko dana kasnije dao je veliki intervju za "As" Nadal i rekao da mu Novak ipak nije najveći rival.

Odigrali su čak 60 mečeva Novak Đoković i Rafael Nadal, ali ne smatra Španac da mu je najveći teniser svih vremena i najveći rival. Znamo da je sa godinama razvio ogromno prijateljstvo sa Rodžerom Federerom, a sada je istakao da mu je Švajcarac ipak najveći rival.

"Igrao sam sa Đokovićem više nego sa bilo kim drugim, ali za mene je najveći rival Federer. Kada sam stigao Federer je već bio tu i on je bio prvi. U naponu moje karijere tu su bili Rodžer i Novak. Ali u tim ranijm godinama koje su bile ključne to je uvijek bio Rodžer. Mislim i ne znam tačno zašto, da su moja rivalstva sa obojicom bila mnogo intenzivnija nego ono koje su oni imali između sebe. Nisam siguran zašto, ali mi djeluje da cijeli svijet to vidi tako. Možda je sa Rodžerom stvar u tome što su naši stilovi toliko različiti. A sa Novakom, to je bio neverovatan izazov. On je teniser koji je uspio da zadrži nevjerovatan nivo i da se poboljšava svake godine. Brojevi govore da je najbolji što znači da je njegov tenis najbolji. On se najmanje mučio sa povredama što mu je omogućilo da zarži fizički, mentalni i teniski nivo na najvišem nivou duže od bilo koga drugog. Zato je najbolji, zaslužio je to", rekao je Nadal.

Pitali su ga novinari "Asa" da li su njegovi uspjesi još veći jer je morao da igra sa Novakom i Rodžerom, a zanimalo ih je i "šta bi bilo, kad bi bilo". Naravno, u vezi toga šta bi se desilo da Nadal nije imao toliko povreda tokom karijere.

"Možete da kažete šta bi bilo da nisam imao povrede i da sam imao drugačije rivale. Ali ja sam imao te povrede i to su mi bili rivali. Mislim da me je sve to natjeralo da budem bolji. Možda da sam imao druge protivnike moja motivacija ne bi bila ovako velika i ne bih dogurao tako daleko", dodao je Nadal.

A iako je ove godine osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu još uvijek nema ATP titulu u godini. "Što se tiče Đokovića, nisam siguran. Ljudska priroda je takva da čak i ako ostane zdrav on stari i to sve stigne u jednom momentu. Federer se povukao, sada ću i ja, a to su mu dva najveća rivala koja više nisu tu. U jednom momentu mislim da će Novak izgubiti motivaciju i da će se povući. To se svima dešava. Novak je dovoljno dobar da ako ostane zdrav može da se takmiči na najvišem nivou i da se bori za najveće titule. Ako nastavi da uživa, on će igrati. Ali u jednom momentu mu sve to neće biti dovoljno da nastavi. Tako ja mislim", istakao je Nadal.