Rafael Nadal nije mogao da govori o velikim uspjesima tokom karijere, a da ne pomene strica Tonija.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia/MOHAMMED BADRA/EPA

Rafael Nadal se povlači iz tenisa! Odigraće još meč za Španiju u Dejvis kupu i otići sa scene, a nekadašnji prvi na ATP listi i osvajač 22 grend slema u velikom intervjuu za španske medije dotakao se brojnih momenata u karijeri. Govorio je o najvećim rivalima, pričao o tome na šta je ponosan, a šta bi uradio drugačije iz ove sadašnjeg perspektive.



Istakao je da je jako ponosan na to što je jedan običan dječak iz Manakora uspio da uradi toliko toga, a prvi čovek kome se zahvalio je neko ko je godinama "bockao" i provocirao Novaka Đokvića. U pitanju je Nadalov stric, a godinama i prvi trener Toni Nadal koji i danas ne propušta priliku da iskritikuj najboljeg tenisera ikada.

"Da, ponosan sam. Nevjerovatno je da je jedan klinac iz malog grada poput Manakoru uspio da ima ovako dugu i uspješnu karijeru, Počelo je kao i sa svakim klincem, ali sam imao sreću da imam mog strica i porodicu koja me je podržavala. Odatle se mnogo toga sklopilo i dozvolilo mi je da jurim svoje snove. Sigurno da je mnogo toga išlo u moju korist, ali je bilo i mnogo prepreka. Nekako sam uvijek našao način da napredujem i da imam pravu šansu da uspijem", rekao je Rafael Nadal za "As".

Vidi opis Provocirao Novaka cijeli život, a stvorio je Nadala: Rafa ga se odmah sjetio, morao je da ga pomene! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mnogo je riječi bilo o tome šta bi se desilo da tokom karijere Nadal nije imao toliko povreda, ali on ističe da je teško zamisliti da bi bio toliko uspješan i da bi imao toliko snage da traje i osvaja da nije imao takvih problema. Na kraju velike karijere, jedne od najvećih ikada, sebi nema šta da zamjeri.

"Da mogu da se vratim neke stvari bih promijenio, tu nema sumnje. Ali na kraju mislim da sam uradio uglavnom ono što sam morao. Proživio sam svaki momenat sa entuzijazmom, strašću, intenzivno i uvijek sam se trudio da napredujem i da radim prave stvari- To je najbitnije. Rekao bih mlađem sebi da nastavim da radim i da napredujem svakog dana. Sve u svemu mislim da sam to i uradio. Naravno nije sve bilo idealno, uopšte nije, ali generalno gledano, to gde sam stigao mi donosi zadovoljstvo. Znam da odlazim, a da sam dao sve od sebe. Osećam se mirno znajući da sam do sve od sebe, a čak i malo više od toga. Zbog povreda nikada nisam odustao. Bio sam odlučan u tome da se vratim, da nastavim i da imam pozitivan pogled na to. Mislim da sam uspeo. Bilo je mnogo momenata gdje je bilo čak i logično da kažem: 'To je to.'"

Vidi opis Provocirao Novaka cijeli život, a stvorio je Nadala: Rafa ga se odmah sjetio, morao je da ga pomene! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 13 / 13

Što se tiče Novaka Đokovića prognozirao je Nadal da će uskoro i srpski teniser izgubiti motivaciju, sada kada su sa scene otišli Rodžer Federer i Rafael Nadal. U Rijadu, na egzibicionom meču odigrali su posljednji međusobni meč, a Nadal je morao da prizna da je Đoković ipak - GOAT.

"Igrao sam sa Đokovićem više nego sa bilo kim drugim, ali za mene je najveći rival Federer. Kada sam stigao Federer je već bio tu i on je bio prvi. U naponu moje karijere tu su bili Rodžer i Novak. Ali u tim ranijm godinama koje su bile ključne to je uvijek bio Rodžer. Mislim i ne znam tačno zašto, da su moja rivalstva sa obojicom bila mnogo intenzivnija nego ono koje su oni imali između sebe. Nisam siguran ašto, ali mi djeluje da cijeli svijet to vidi tako. Možda je sa Rodžerom stvar u tome što su naši stilovi toliko različiti. A sa Novakom, to je bio nevjerovatan izazov. On je teniser koji je uspio da zadrži nevjerovatan nivo i da se poboljšava svake godine. Brojevi govore da je najbolji što znači da je njegov tenis najbolji. On se najmanje mučio sa povredama što mu je omogućilo da zarži fizički, mentalni i teniski nivo na najvišem nivou duže od bilo koga drugog. Zato je najbolji, zaslužio je to", završio je Nadal.