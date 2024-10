Olga Danilović nikada nije igrala bolje: Opet oborila rekord karijere, ide na pobedu i protiv najbolje na svijetu!

Blista Olga Danilović u završnici sezone, a svaki dan i svaki meč donesu joj novi najbolji rezultat karijere.

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović nastavlja da igra u sjajnoj formi pri kraju ove sezone, pošto je na turniru u kineskom Guangdžou obezbijedila plasman u polufinale. Danilović je u četvrtfinalnom meču savladala Manančaju Savangkaev iz Tajlanda rezultatom 6:4, 6:4 i sada će se za finale boriti sa Katerinom Sinijakovom. Čehinja je sa 6:4, 7:5 bila bolja od Bernarde Pere u četvrtfinalnom meču turnira na kojem je postavljena za prvu nositeljku.

Olga Danilović je u četvrtfinalu protiv Tajlanđanke morala da pokaže karakter, jer je u oba seta imala po brejk zaostatka. Bilo je mnogo teže nego na prethodnom susretu, kada je protivnici dala samo jedan gem! Ipak, uspjevala se da se vrati i preokretom stigne do prednosti, a kasnije i do polufinala WTA turnira. To je idealan nastavak na uspjeh sa prethodnog turnira, kada je u predgrađu Barselone osvojila titulu i pokazala koliko može.

Trijumfom u Španiji Olga Danilović je stigla do najboljeg plasmana na WTA listi u karijeri, ali je riješila da se tu ne zadržava puno. Uspjesi ostvareni u Kini dodatno će je pogurati na listi - kako sada stvari stoje Olga Danilović će naredne nedjelje biti 73. igračica planete, tek jedno mjesto iza legendarne Karoline Voznjacki.

Pobjeda u polufinalu lansirala bi Olgu Danilović na 64. poziciju WTA liste, a osvajanje turnira u Kini čak do 53. pozicije. To bi joj otvorilo vrata na najvećim svjetskim turnirima - više ne bi morala da igra kvalifikacije i muči se protiv slabije rangiranih teniserki prije nego što glavni žrijeb počne. Naravno, neće biti lako da Danilović stigne do trofeja. Pred njom je prvo Sinijakova, najbolja dubl igračica planete i 27. teniserka u singlu, koja će biti izuzetno težak zadatak u polufinalu.