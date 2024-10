Vlado Draganić napustio Borac m:tel i prešao u dobojsku Slogu! "Nisu me imali u planu"

Nekadašnje lijevo krilo Borca m:tel i reprezentacije Bosne i Hercegovine Vlado Draganić karijeru će nastaviti u dobojskoj Slogi.

Draganić se vraća na teren poslije povrede i operacije koja ga je odvojila od rukometa punih godinu dana!

U avgustu prošle godine, jedan od (po)najboljih rukometaša Borca m:tel pokidao je meniskus i prednje ukrštene ligamente koljena na prijateljskoj utakmici sa pančevačkim Dinamom i od tada je izvan stroja.

Međutim, kako je potvrdio za naš portal, potpuno se oporavio od povrede i operacije i vraća se na teren ali u dresu Sloge iz Doboja.

Draganić nije htio da komentariše razloge odlaska iz banjalučkog kluba, rekavši da je očekivao takav epilog.

"Nisu željeli da mi produže ugovor, nisu me imali u planu za ovu sezonu i to je to. A poziv iz Sloge je stigao prije par dana, za sada smo se dogovorili da budem tu do kraja polusezone pa ćemo vidjeti za dalje kako će biti. Najbitnije je da je povreda sanirana, prošlo je skoro godinu dana od operacije, oporavak je protekao u najboljem redu i nadam se da ću da pomognem dobojskom timu na najbolji mogući način", rekao je Draganić.

Povreda je spriječila krilnog rukometaša iz Nevesinja da nastupi za selekciju BiH na Evropskom prvenstvu u januaru u Njemačkoj, a o mogućem povratku u "zmajeve" je dodao da je u ovom trenutku daleko od reprezentativne forme.

"Što se tiče reprezentacije, sada i ne razmišljam toliko o tome, trenutno sam daleko od reprezentativne forme, a i tu su momci koji trenutno zaslužuju to mjesto prije mene", dodao je novi igrač Dobojlija.

