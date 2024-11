Lando Noris ide po titulu u Formuli 1: Da li će Maks Ferstapen postati najveći gubitnik u istoriji?

Britanski vozač Lando noris mogao bi da napravi jednu od najvećih senzacija u istoriji Formule 1.

Šampionska trka u Formuli 1 dobija nezamislivu neizvjesnost i to na samom kraju! Do prije samo nekoliko nedjelja djelovalo je potpuno nevjerovatno da bi neko mogao da oduzme titulu iz ruku Maksa Ferstapena, a sada je Lando Noris toliko blizu da se on smatra gotovo ravnopravnim kandidatom za naslov svjetskog prvaka.