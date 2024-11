Novak otkrio šta je Partizan uradio za Đokoviće: Cijela porodica zahvalna Željku i košarkašima!

Porodica Đoković dobila je veliko iznenađenje od Partizana, Željka Obradovića i igrača.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković je primjećen na mečevima Crvene zvezde u Ligi šampiona i Evroligi prethodnih dana, a već godinama se zna da je veliki navijač crveno-bijelih. Iako je svojevremeno igrao za teniski klub Partizan, koji i danas poštuje, Novak Đoković ljubav prema Zvezdi nije krio. Ipak, ona u porodici nije nasljedna...

Njegov sin Stefan Đoković izabrao je da navija za Partizan, u čiju se košarkašku selekciju zaljubio pa smo ga više puta viđali na mečevima tima Željka Obradovića. Nedavno smo i Novaka vidjeli u srdačnom susretu sa najtrofejnijim evropskim trenerom, a moguće je da su pričali baš o Stefanu jer je on za rođendan dobio čestitku od kompletnog Partizana.

"Napravili su jedan divan gest, poslali su Stefanu čestitku za rođendan na kojoj su se svi potpisali - i Željko i igrači. Zaista lijepo od njih - hvala im“, otkrio je Novak Đoković na meču Crvene zvezde i Albe u Evroligi. On je košarkaški meč gledao u društvu bivšeg tenisera Filipa Krajinovića, a njih dvojica su bodrili crveno-bijele, za razliku od Stefana kojem su crna i bijela draže.

Novak Đoković je nekoliko puta pričao o izboru svog sina Stefana da navija za Partizan, posebno košarkašku sekciju tog kluba. Stefan Đoković postao je omiljen među navijačima Partizana kada su postale viralne njegove reakcije sa utakmica koje je uživo gledao, a navijači su mu čak i skandirali u Monaku, nakon meča odigranog prethodne sezone.

"Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu 'dozvolio' da navija za Partizan, a Zvezdaš sam. Pitaju kako sam to kao otac mogao da dozvolim? Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi osjeća kao želi. To je suština svega", rekao je Novak nedavno, a to je primjer koji bi i drugi roditelji trebalo da slijede.

Najbolji teniser svih vremena dodao je i koji je uslov postavio pred nasljednika. "Svom sinu sam rekao da, što se mene tiče, može da ide na utakmice Partizana. I kada igra sa Zvezdom kao što je to nedavno bio slučaj, pa smo svi zajedno porodično išli ili kada igra protiv bilo koga drugog tima. Može da navija za Partizan, ali onoga trenutka kada ga budem čuo da vrijeđa Zvezdine igrače ili da pogrdno pjeva protiv najvećeg rivala ili nekih drugih timova, tog trenutka se završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama. On to zna i za sada to poštuje", pojasnio je Đoković.