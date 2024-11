Cijela zemlja ispratila lošeg momka na posljednji let: Poslije Sarajeva počeo pakao - skidao se pijan za novac!

Mati Nikenen je bio najbolji na svijetu, dva puta je izdominirao na Olimpijskim igrama i uzeo pet zlata i srebro. Ali piću nikada nije mogao da kaže ne i zato je propao.

Izvor: EPA, KIMMO BRANDT/COMPIC

Cijela zemlja je 4. februara 2019. godine bila u suzama. Od 5.500.000 miliona ljudi, teško da je bilo ikoga ko nije znao da tog dana na vječni počinak ide Mati Nikenen! Jedan od najvećih ski skakača u istoriji, najvoljeniji "loš momak" Finske preminuo je u 55. godini nakon duge i teške borbe sa alkoholizmom. Na kraju - pobijedio je alkohol.

A dok je skakao, pobjeđivao je samo on. Na olimpijskim igrama pojavio se u Sarajevu 1984. godine i osvojio zlato velikoj skakaonici ispred predstavnika Istočne Njemačke Jensa Vajsloga, dok ga je on savladao na maloj skakaonici. Nažalost tada nije bilo timskog takmičenja, pa je ostao bez još jedne medalje s obzirom da je Jari Puikonen takođe bio u top formi i bio je treći na jednoj, a peti na drugoj skakaonici. Marku Pusenius, Penti Kokonen su takođe bili solidni i medalja bi se uzela, a vrlo vjerovatno bi ona bila i zlatna.

NAPIO SE, PA NOŽEM NAPAO DRUGA!

Mati Nikenen nije bio samo sportista, ski skakač - bio je prava pop zvijezda. Osim što je osvajao zlata svuda gdje se pojavi na i na čuvenoj "Novogodišnjoj turneji" on je pjevao, bio je striper, plejboj, vlasnik hot-lajn agencije, a imao je i jednu mračniju stranu. Morao je u zatvor zbog pokušaja ubistva pošto je nožem napao suprugu.

Pet puta svjetski prvak, dva puta osvajač "Četiri skakaonice", četiri puta pobjednik Svjetskog kupa, čovek sa 46 pobjeda i 76 podijuma u Svjetskom kupu već tokom karijere je počeo da pije. Završio je sa skakanjem 1991. godine, ali je i prije toga redovno viđan alkoholisan. Ipak sve je kulminiralo 2004. godine kada je osuđen na 26 mjeseci zatvora kada je tokom jedne zabave pijan nožem napao prijatelja! Izgubio je u jednoj igri, a kao pravi odgovor na zadirkivanja izvadio je nož i napao druga, što je kasnije presuđeno kao pokušaj ubistva. Odležao je godinu i po dana i pušten je.

UVIJEK PIJAN I NASILAN PREMA ŽENAMA

Izvor: Profimedia

Iako omiljen kao sportista, znalo se da je agresivan. Nekoliko puta je morao iza rešetaka pošto je napadao i zlostavljao žene sa kojima je bio. Ženio se šest puta - sa Tinom Hasinen imao je jednog sina i bio je u braku dvije godine. Sa Piom Hininen je imao ćerku, a onda je bio u braku sa Sari Panalom,. pa dva puta sa Mervi Tapolom i na kraju godinu dana sa Piom Talonpoikom. Dok je bio u braku sa Sari Panalom promijenio je prezime, dodao je i njeno tokom vjenčanja, a onda se 1999. godine upoznao sa milionerkom sa kojom mu je veza bila najburnija.

Mervi Tapola bila je nasljednica imperije u indistruiji mesa i poznata u javnosti kao "princeza kobasica". U to vrijeme je već spiskao sve što je zaradio, mada ski skakači nisu baš milioneri, pa je morao da se pojavljuje kao striper u noćnik klubovima. Veza sa milionerkom ga je izvukla iz tih problema, ali mu je dala vremena i novca da se opija. Vjenčali su se 2001. godine, razveli dvije godine kasnije, zatim se ponovo vjenčali 2004. i bili zajedno do 2010. godine. Do tada su jedno ili drugo podnijeli - 15 zahtjeva za razvod!

Ipak kada je na Božić 2009. godine Mervi zvala policiju i prijavila supruga za pokušaj ubistva sve je bilo gotovo. On je prema njenom svjedočenju probao da je zadavi kaišem, zatim joj je nanio rane kuhinjskim nožem. Pošto je to bio njegov drugi pokušaj ubistva i sada je otišao u zatvor na 16 mjeseci.

Na kraju je iza njega osim medalja ostalo tri muzička albuma, kao i jedna poštanska marka izdata sa njegovim likom u Sjevernoj Koreji! Preminuo je u svom domu u Laperantu, malo nakon ponoći 4. februara, nakon što mu je bilo loše i povraćao je te noći. Tri mjeseca ranije je utvrđeno da ima dijabetes, a na kraju su ga na vječni počinak ispratila njegova djeca, imao ih je troje.