Janik Siner pregazio sve rivale, pa se zahvalio sudiji

Janik Siner se oprostio od legendarnog Karlosa Bernandeza.

Djelovalo je da bi ovo mogla da bude godina Karlosa Alkaraza, ali ovo je definitivno godina Janika Sinera! Nakon osvajanja dva grend slema Italijan je pobijedio i na završnom mastersu u Torinu.

Siner sezonu završava sa 11.830 bodova, dok drugi Aleks Zverev ima tek 7.915. Karlos Alkaraz je treći sa 7.010 poena i ne može to da popravi do februara ili marta jer brani titulu na Australijan openu. Tejlor Fric je ulaskom u finale došao do rekordne četvrte pozicije sa 5.100 poena pošto je za 70 bodova prestigao Danila Medvedeva, Kasper Rud je šesti, a Novak Đoković sedmi. U top 10 su Andrej Rubljov, Aleks De Minor i Grigor Dimitrov.

"Dobro veče svima. Prvo ću se na engleskom obratiti. Tejlore, želim da ti čestitam na sjajnoj nedjelji. Bio si tako konstantan tokom čitave sezone. Čestitam tebi i tvom timu. Radite tako naporno i samo nastavite, jer se nalazite na pravom putu", rekao je Siner nakon pobjede, a onda se posebno zahvalio sudiji Karlosu Bernandezu koji je poslije 8,000 mečeva i 40 godina završio karijeru. "Želim da se obratim i Karlosu. Karlose, 40 godina suđenja, sjajna karijera. Možda ćeš biti i na Dejvis kupu, ali i Tejlor i ja smo bili jako privilegovani što smo bili dio vašeg posljednjeg ATP putovanja."