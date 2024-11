Dejan Savić postao selektor Crne Gore: Kakva bomba u regionu, vraća se najtrofejniji

Crna Gora je angažovala Dejana Savića za novog selektora.

Milan Rasic/© MN press

Najtrofejniji trener u istoriji srpskog vaterpola Dejan Savić preuzeo je reprezentaciju Crne Gore. Njegovo imenovanje sigurno će ozbiljno "zatresti" region, pošto je jasno da će "ajkule" sa njim na kormilu ponovo biti među izazivačima za medalje, što nije bio slučaj prethodnih godina.

Prvo takmičenje na kome će učestvovati sa Crnom Gorom biće već Svjetski kup od 7. do 12. januara u Rumuniji, po novim vaterpolo pravilima, gdje će odmah u grupnoj fazi igrati protiv reprezentacije Srbije.

Crna Gora je osvojila jedno Evropsko prvenstvo do sada, 2008. godine, dok ima i tri zlata iz Svjetske lige, srebro sa Svjetskog prvenstva 2013. godine... Posljednju medalju osvojili su 2020. u Budimpešti, kada su na Evropskom prvenstvu bili bronzani. Nakon zvaničnog imenovanja, Savić će postati četvrti selektor Crne Gore nakon što su prethodno na njenoj klupi sjedili Petar Porobić, Ranko Perović i Vladimir Gojković.

Podsjetimo, Savić je kao selektor Srbije osvojio čak 17 medalja - između ostalih i dva olimpijska zlata, tri titule prvaka Evrope, jedno svjetsko zlato - i šta još sve ne.

"Crnogorski nacionalni tim će predvoditi jedan od najuspješnijih trenera u istoriji vaterpola, čiji su rezultati ostavili neizbrisiv trag u ovom sportu. Savić je, kako u igračkoj, tako i u trenerskoj karijeri, napravio impresivne rezultate, kojima se malo ko u profesionalnom sportu može pohvaliti", poručili su iz Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore.

Kako su objavili Savić će do ljeta paralelno voditi Crnu Goru i klub iz Saudijske Arabije u kojem je trenutno angažovan:

"On je vezan ugovorom sa klubom iz Saudijske Arabije, a tokom naših razgovora odmah je obavijestio čelnike kluba da ima veliku želju da preuzme reprezentaciju Crne Gore. Zbog korektne saradnje, dogovoreno i prihvaćeno da Savić do juna bude angažovan i u klubu i u našoj selekciji, a da od juna naredne godine počne naša puna saradnja do kraja olimpijskog ciklusa", objasnio je VPSCG.