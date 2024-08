"Imamo problem, moramo da mijenjamo vaterpolo!" Dejan Savić zabrinut zbog onoga što je vidio na Olimpijskim igrama

Trofejni srpski stručnjak govorio o stanju u vaterpolu u cjelini i ukazao na stvari koje mu se ne sviđaju, a koje smatra alarmantnim.

Legendarni srpski vaterpolista i selektor Dejan Savić, dvostruki osvajač olimpijskih igara i veliki šampion i kao igrač i kao trener, izrazio je zabrinutost u vezi sa daljim razvojem vaterpola u cjelini.

Govoreći na jednom stručnom panelu u Hrvatskoj, na Korčuli, Savić je podijelio svoje mišljenje u društvu drugih legendi, između ostalih - trostrukog olimpijskog šampiona sa Jugoslavijom i Hrvatskom Ratka Rudića, tvorca tri mađarska zlata u nizu Deneša Kemenjija, kapitena Španije i jednog od najboljih igrača svih vremena Felipea Peronea...

Na početku, Savić je naglasio da je turnir u Parizu bio sjajan, da je bio dvocifreni broj timova koji su "pucali" na veliki rezultat i u kojem je na kraju slavila Srbija, postavši tek treća ekipa u istoriji koja je "vezala" tri olimpijska zlata. Potom je priznao i šta ga je zabrinulo, počev od veoma česte slike u bazenima - isključenja centara u igri bez lopte.

"Svi ste gledali Olimpijske igre i prema mom mišljenju bio je sjajan turnir. Uvijek se radi o osam timova koji mogu da budu na visokom nivou i da osvoje zlato, srebro ili bronzu, ali na ovom olimpijskom turniru bilo je 10 timova. Ali nivo vještine bio je na niskom nivou, kao i prije. Mogu da se slažem sa pričom o suđenju i da je na muškom turniru bilo katastrofalno do polufinala, ali način na koji se igra... Od pozicije 'jedan' do pozicije 'pet', gledajući i to šta se događa na centru, sve je čekanje na igrača više ili manje i svi čekaju da šutiraju iz faula. Sve mora da se promijeni od početka. Od djetinjstva i rada sa igračima kada imaju 10 ili 11 godina. Moraju da plivaju, moraju da prodiru, jer nove generacije shvataju i uče ovaj način igre i za 10 godina biće gore nego sada. To je problem."

"Od federacije do federacije možete promijeniti pravila. U Srbiji možemo da promijenimo pravila za igrače do 12 godina, ali i globalno se mogu promijeniti pravila, u saradnji svih instanci. Ovaj turnir je bio sjajan, ali nisam vidio vještine kao prije. Perone, Deneš Varga, to su bili veoma vješti igrači, ali toga nismo vidjeli u Parizu. Imamo problem sa isključenjima centra bez lopte, ne znam kako to da rešimo. I mislim jedno - da ako želite da promijenite veštine igrača, to morate da radite od djetinjstva", rekao je Savić.

Trofejni srpski stručnjak podijelio je sa sagovornicima i još jedan širi pogled na stvari.

"Ako se vratimo malo u istoriju, na Olimpijske igre u Moskvi, kada je posljednji put bilo 11 igrača, a to je prije 44 godine. Vaterpolo se promijenio od tada minimum 10 ili 12 puta. Ja sam ovdje mlad trener i moram da pitam zašto nikad ne pitaju trenere kada mijenjaju pravila? To je problem. I posebno, niko ne pita igrače kako se osjećaju. Imali smo tri velika takmičenja u posljednjih osam mjeseci i niko ih ne pita kako se osjećaju. Siguran sam da će Perone sve objasniti", nasmijao se Savić.

