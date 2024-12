Cijeli svijet mu se divio, a on varao ženu na sve strane: Jedna od 60 ljubavnica ga raskrinkala kao niko

Tajger Vuds je navodno varao svoju suprugu sa 60 žena i "pravio je ludom", a jedna od ljubavnica je progovorila i raskrinkala ga.

Izvor: Instagram/screenshot/racheluchitelnyc

Najbolji golfer u istoriji i jedan od najvećih sportista svih vremena Tajger Vuds (48) prethodnih godina pažnju je više privlačio kontroverzama i privatnim životom, nego rezultatima. Iskusni golfer, rođen 1975. godine, dostigao je sportsku slavu vrlo mlad, počeo je da se "diže" još sredinom devedesetih i nije dugo trebalo da postane zaštitno lice svog sporta.

Postao je najmlađi koji je osvojio Masters, ima čak 15 velikih titula u karijeri i najuspješniji je golfer u istoriji, međutim skandali u privatnom životu i povrede su ga natjerale da se više puta povlači.

Zbog svega toga, njegova životna priča je nedavno i ekranizovana. HBO je objavio dokumentarni film pod nazivom "Tiger" u kome je prikazao veličanstevn uspjeh Vudsa, potom i njegov strmoglavi pad, ali i povratak na golf terene. Ono što mu se možda neće dopasti je što je u dokumentarnom filmu govorila i žena sa fotografije iznad - Rejčel Uhitel. Ona je bila Vudsova ljubavnica tokom 2009. godine, koja je priznala da je "švrljala" sa golferom dok je bio u braku sa Elin Nordegren, a navodno je imao i 60 ljubavnica.

"On je bio u mom krevetu i bio je moj tigar", istakla je Rejčel Uhitel u filmu, dok je u jednom podkastu naširoko govorila o njihovoj avanturi koja mu je "upropastila" život. Evo kako ona izgleda:

"Tajger Vuds osvaja turnire i nagrade. Može da padne, ali opet ustaje i ljudi žele da navijaju za njega. Ali žene ne dobijaju puno, ne samo s njim, nego s bilo kojim skandalom i to nije pošteno. Jednostavno sam osjećala da konačno nešto kažem. Bilo je zaista teško deset godina gledati ljude da govore svašta o meni", istakla je ljubavnica i dodala:

"Neki govore o meni kao da me znaju, a to nije istina. To je težak život i nije bilo lako. Stoga sam odlučila da progovorim i da više ne ćutim".

Podsjetimo, Vuds je inače postao prvi sportista u istoriji koji je zaradio preko milijardu dolara, ali kako ističu u dokumentarnom filmu, njegova sek*ualna nezasitost mu je otežala život i zaustavila ga da bude i bolji nego što je danas. Toliko je otišao daleko da je svojoj supruzi Elin objašnjavao da je zavisnik od odnosa. Nije povjerovala i razvela se od njega.

Šveđanka je bila u braku sa Vudsom od 2004. do 2010. godine i imaju kćerku Sem Aleksis.