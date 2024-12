Šumaherova žena zvala policiju, pa shvatila šta je uradila! 11 godina misterije pada u vodu preko noći?

Zbog toga što je supruga Mihaela Šumahera obavijestila policiju da ih bivši tjelohranitelj ucenjuje, svi podaci koje je sakrivala od javnosti mogli bi biti objavljeni javno. Traži da sud zatvori dio suđenja za javnost, ali pitanje je da li će uspjeti u tome.

Izvor: A3189 Oliver Multhaup / DPA / Profimedia

Slavni vozač Formule 1 Mihael Šumaher nije viđen u javnosti gotovo 11 godina, od strašne nesreće tokom skijanja na Alpima, a to je pokušao da iskoristi njegov nekadašnji tjelohranitelj Markus Friše. Zajedno sa svojim prijateljem Jilmazom Tozturkanom i njegovim sinom Danijelom Linsom ucjenjivao je porodicu Šumaher. Došao je u posjed osjetljivih fotografija i dokumenata i tražio je čak 15 miliona evra u zamjenu za ćutanje, a nije ni sanjao da će sve biti prijavljeno policiji.

Tako je ove nedjelje na sudu u njemačkom Vupertalu počeo sudski proces pomenutim muškarcima koji su ukrali 1.500 fotografija, 200 video-snimaka i detaljne nalaze o stanju Mihaela Šumahera. Ono što posebno intrigira javnost je činjenica da je zatraženo da suđenje bude javno, što nikako ne odgovara supruzi Korini Šumaher i njihovoj djeci.

Zbog toga se Friše, koji je došao nasmijan na suđenje, posebno ne brine. Porodica je tražila da dio sudskog procesa bude zatvoren za javnost zbog osjetljivosti informacija, a ako to ne bude usvojeno - čućemo sve o stanju Mihaela Šumahera.

Skoro 11 godina ne postoje nikakve informacije o njemu, samo spekulacije - od toga da je Šumaher i dalje komi, preko toga da je sada praktično biljka, pa do onih optimističnijih da komunicira sa svojom porodicom. Zbog toga je ujedno i njegovo zdravstveno stanje privuklo pažnju nekadašnjeg telohranitelja i njegovih "kolega", pa su tako htjeli da iskoriste situaciju i da "zarade na tuđoj nesreći", pošto porodica ne želi ništa da saopšti o njemu.

Za sada nema informacija da li će Sud u Njemačkoj usvojiti zahtjev porodice, pa će biti interesantno vidjeti da li će ako se to dogodi - morati da odustanu od krivičnog gonjenja Frišea, Linsa i Tozturkana.

Šta su rekli optuženi na suđenju?

Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia

Friše je u "operaciju" krenuo još nakon što je obaviješten da će ostati bez posla, a sve je počelo još 18 meseci prije nego što će Mihael Šumaher doživjeti povrede glave na skijanju. Ipak, tokom tog angažmana u porodici Šumaher, uspio je da ima pristup osjetljivim informacijama i zloupotrijebio ih je kada je saznao da će dobiti otkaz.

Na suđenje u Vupertalu došao je nasmijan i to je posebno sve ostavilo bez teksta, dok su javnosti postali poznati iskazi njegovih saradnika koji su saslušani.

"Fritše i ja se dugo poznajemo i uvijek smo bili u kontaktu. Jednom smo se našli na kafi, a on mi je rekao kako je došao do tog osjetljivog materijala, pa me pitao možemo li išta da napravimo po pitanju toga. Rekao sam mu kako ću se raspitati, ali da ćemo nešto sigurno moći napraviti ", rekao je Tozturkan koji je u sve upleo i svog sina, inače 30-godišnjaka koji je "najmanje kriv" od njih trojice.

"Dobio sam dva hard-diska, jedan je bio crn, a drugi plavi. Priznajem skoro sve, ali nisam kupio fotografije. Pokušao sam da ih prodam, ali sam kontaktirao porodicu Šumaher nakon što nisam imao zainteresovane kupce. Moj sin pomogao mi je samo u izradi mejl adrese, to je to. On nije znao ništa oko pokušaja ucjene".

Šta sve posjeduju lopovi o Šumaheru?

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Navodno, Friše je iz porodične vile iznio dva hard diska i četiri USB-a na kojima su prikupljeni podaci, a planirao je da porodicu ucijeni da će objaviti materijale na "dark vebu" ako mu ne isplate čak 15 miliona evra.

Štaviše, išli su toliko daleko da su 3. juna pozvali porodicu Šumaher sa skrivenog broja da zaprijete. Poslije toga je i "nevini" sin Jilmaza Tozturkana, poslao četiri fotografije kao dokaz da se ne šale. Porodica je odmah poslije toga obavijestila policiju i samo 16 dana kasnije svi oni završili su iza rešetaka. Policija je našla dovoljno dokaza da ih liši slobode, a njemačko tužilaštvo pokreće istragu i suđenje.

Šta znamo o stanju Mihaela Šumahera?

Slavni šampion Formule 1 Mihael Šumaher je 29. decembra 2013. godine doživoo jezivu nesreću na skijanju u Alpima. Glavom je udario u stijenu i hitno je prebačen u bolnicu gdje su lekari uspjeli da mu spasu život, ali je bio u komi. Od tada ga niko u javnosti nije vidio, a o njegovom zdravstvenom stanju se ne zna gotovo ništa.

"Mihael ne priča, on komunicira očima i samo tri osobe smiju da ga vide, a ja znam ko su. Preselili su se u Španiju i njegova supruga je u toj kući napravila bolnicu za njega", rekla je Elizabeta Gregoraći, bivša supruga slavnog Flavija Brijatorea, u intervjuu od prije nekoliko godina. S druge strane, porodica gotovo da nikada u javnosti ne priča o Mihaelu, a samo su rijetki prijatelji koji su mogli da mu dođu u posetu.

"Mihael je prijatelj, smatram ga dijelom porodice. Redovno ga posjećujem", kratko je kazao Žan Tod, njegov nekadašnji šef u Ferariju koji ne želi da priča o njegovom zdravlju: "To je njegova privatna stvar. Jedino što ću reći jest da mu se divim, kao i njegovoj porodici. Moramo da poštujemo njegovu privatnost".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!