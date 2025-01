Mekinro je uvijek branio Novaka, a sad plaši Mareja: Đoković može da ti uništi cijelu karijeru za dvije nedjelje

Slavni američki teniser Džon Mekinro upozorava Endija Mareja da ako Đoković izgubi na Australijan openu, to može da bude i kraj njegove trenerske karijere.

Novak Đoković trenira u Melburnu pred početak Australijan opena i uz njega je sada novi trener Endi Marej. Nekada veliki rival, ali i prijatelj, prihvatio je neočekivani poziv Đokovića i svi jedva čekaju da vide kako će izgledati njihova saradnja, kao i koliko će uopšte trajati.

Na ovu temu govorio je i legendarni američki teniser Džon Mekinro, koji je uvijek nekako držao Đokovićevu stranu, posebno dok je trajala "ljuta bitka" sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Prvi je ukazivao na to da je Đoković bolji od njih dvojice i da će doći trenutak kada će nadmašiti njihove rekorde, ali je iznenadio pred Australijan open kazavši da ga pomalo brine predstojeća saradnja Noleta i Mareja.

"Stvar kod Mareja i Đokovića, posebno ako Đoković osvoji Australijan open, sigurno će biti da će Mareja zatrpati sa ponudama za posao", ističe Džon Mekinro i dodaje da postoji i druga strana medalje: "Ali, ako to ne uspije, i recimo Đoković ispadne već u četvrtfinalu ili polufinalu - i ako odmah raskinu saradnju - da li će Marej ikoga više trenirati?"

Zadao je svakako Mekinro zanimljivu temu za razmišljanje pred Australijan open, ali valjda Endi Marej zna šta radi, dok sa druge strane - od Britanca ne traži ni da mu bude "pravi trener", više podrška kada mu ne ide.

"Novak ima 37 godina i nije osvojio ništa prošle godine, tako da će mu biti jako teško da opet osvoji. Ali, sjećam se prije šest ili sedam godina kada je sve redom pobjeđivao. Sada sam između nekih stavova, ne bih bio iznenađen da osvoji još koji grend slem. Posljednji je kog želite da otpišete, ali isto vidite i da ga stižu godine", dodao je Amerikanac.

Podsjetimo, Australijan open igra se od 12. januara, a Novak Đoković će biti tek sedmi nosilac na turniru. Već deset puta je slavio u Melburnu, ukupno ima 24 grend slema, a lane je ispao u polufinalu. Ako pitate njega, nije favorit.

Šta je rekao Đoković pred Australijan open?

"Siner, Alkaraz i Zverev su glavni favoriti. Zverev je sve bliži prvom grend slemu, a tu su Siner i Alkaraz i oni su najveći favoriti. Tu je naravno i Medvedev, pa Fric, Rubljov... Sve su to igrači koji pokazuju da mogu da osvoje velike turnire. Ako igram na visokom nivou, tu sam i ja u priči", nasmijao se Novak Đoković i rekao da je Siner apsolutni favorit, pošto je iza njega nevjerovatna godina tokom koje je osvojio sedam titula i godinu završio kao prvoplasirani na ATP listi.

Upravo je Janik Siner prošle godine u polufinalu izbacio Novaka Đokovića i došao do pehara u Melburnu, a sada je prebacio lopticu u njegovo dvorište i odlučio da vidi kako će se Italijan snaći u toj ulozi.

"Mogu da se zamislim da igram do 40. godine, bar kako se trenutno osjećam. Vidjeću da li ću biti motivisan i to je još nepoznato, volim ovaj sport i da se takmičim, volim da se vratim u Australiju gdje sam bilježio velike uspjehe u karijeri. Tu je atmosfera, tu je publika, to me pokreće, naravno i prilika da još ispisujem istoriju ovog sporta. Što duže igram, to više dajem sportu. Vidim da su ljudi srećni što se još takmičim", dodao je Nole.