Šta čeka Novaka Đokovića u paklu Australije? Kopija Federera i dva finala prije finala, nikad nije bilo teže!

Goran Bubanj je u razgovoru za MONDO analizirao žrijeb Novaka Đokovića na Australijan openu.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Novak Đoković došao je u Australiju sa samo jednim ciljem - da osvoji prvi grend slem u sezoni. Žrijeb već zna, saznao je i da će meč prvog kola da igra u ponedjeljak ujutru po srpskom vremenu i to je znak da je sve spremno za start takmičenja. Može li da osvoji 25. slem, da uzme 100. titulu u karijeri i da pokaže svima zašto dominira toliko dugo svjetskim tenisom?

O tome smo pričali sa Goranom Bubnjem. U prvom dijelu intervjua sa bivšim selektorom Dejvis kup reprezentacije razgovarali smo o svemu tome, dok smo za drugi dio priče ostavili detaljnu analizu žrijeba i toga šta sve čeka srpskog asa na putu ka ispisivanju novih stranica istorije.

U ponedjeljak će igrati protiv Nišeša Basavaredija (Amerika) i ako opravda ulogu favorita čeka boljeg iz duela Pavel Kotov (Rusija) - Haime Farija (Portugal). Ako ne bude nekog velikog šoka, srpski igrač ne bi trebalo da se previše muči u ta dva meča, tako da smo analizu počeli od trećeg kola gdje bi potencijalni rivali mogli da mu budu Tomas Mahač (Češka) ili Rejli Opelka (SAD) koji ga je nedavno savladao u Brizbejnu.

"Više bih volio Opelku nego Mahača, neće grom u koprive dva puta. Neće biti problema, Mahač je kompletniji igrač, Opelku smo već vidjeli u Brizbejnu, ne bih pravio previše problema. Novak je spreman i fokusiran na ovaj turnir. Marej je tu ozbiljno prihvatio svoju dužnost, analiziraće i pripremiće se za svaki meč i svakog rivala. Suština je samo da ti igrači poput Mahača koji krenu da igraju na sve ili ništa, nemaju šta da izgube. Sjetimo se Tipsarevića ili recimo Đerea koji nije prošao kvalifikacije, a na US Openu je vodio sa 2:0 protiv Novaka, ali to su problemi koje Novak zna da rješava tokom karijere", počeo je Bubanj analizu za MONDO.

"Dimitrov nije Federer, nije loše što je Alkaraz ranije"

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Ako sve bude išlo po planu rival u osmini finala mogao bi da mu bude Grigor Dimitrov. "Dimitrov je dobar, igra u dobroj formi, prolazi kroz drugu mladost. Moguće da će biti on u osmini finala. Nije on nikakav problem Novaku. Kopija je Federera, a nije Rodžer. Ima rješenja za njega. Sve zavisi od Novaka. Protivnici mogu da pruže više nego što realno mogu, ali ako je Đoković na svom nivou onda problema nema, već se stvar razvija do tačke usijanja. A to su mečevi protiv pravih rivala kao što su Alkaraz, Siner, Zverev, rivali sa kojima se daje sve."

A, onda bi u četvrtfinalu mogli da gledamo duel koji je finale prije finala. Đoković protiv Alkaraza. "Nije loše da igraju i ranije, zašto? Nije to problematično. Karlos je pokazao dosta oscilacija prošle sezone, više nego Janik koji nije imao neke neočekivane poraze. U tom nekom smislu, biće težak meč sigurno. Meč koji može od Novaka da traži i fizičku i mentalnu snagu. Vidjećemo da kada je bitno, kao na Olimpijadi, da ga je Novak dobio. Jeste malo rano, ali ako se sve složi i uz dobar servis može da prođe bez problema. I da Alkaraz bude jedna usputna stanica", dodaje Goran.

"Zverev je mentalno tanak, Siner pravi izazov"

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Ukoliko sve bude po projekcijama i Novak prođe i Alkaraza rival u polufinalu mogao bi da mu bude Aleksander Zverev. "Zverev je slična priča kao oni, samo na višem nivou recimo u odnosu na Tipsarevića ili Đerea koje sam spominjao. Sjetimo se Olimpijskih igara u Tokiju kada ga je Novak riješio praktično, a onda je Zverev 'poludeo' i dobio meč. Kompletan je igrač, može da bude nezgodan. Mentalno je tanak, da je čvršći imao bi neke grend slemove iza sebe. Ovako, polufinale do kog bi došao pobjedom protiv Alkaraza."

Na kraju u meču za titulu moglo bi da se dogodi da na "Rod Lejver areni" gledamo okršaj Đokovića i Sinera. "Siner je sada pravi izazov, on je to neko mjerilo da vidimo gdje je sada Novak u odnosu na trenutno najboljeg na svijetu i nekoga ko je pokazao da je trenutno najbolji. Novak ima rješenja za njega, poraz u polufinalu u Melburnu prošle godine je bio poraz zbog čitavog niza mečeva poput Dejvis kupa iz 2023. godine. Imao je neku vrstu traume, posebno zbog Dejvis kupa. Imao je taj neki trag u glavi koji ga je omeo da riješi meč u svoju korist. Sada imamo već neku vremensku distancu, ako se bude odvijao ovako kako smo pričali. Samo to finale i jedan meč za titulu, šanse su 50-50 ako Siner ne odigra na maksimalno, maksimalnom nivou, a Novak pokaže visok nivo, ima šanse. Nadam se da će biti više Srba nego Italijana na tribinama. Može da pruži sve od sebe, možda onda stvari mogu da se okrenu suprotno. Prošle godine je zbog Dejvis kupa izgubio od Sinera u Melburnu, sada na Dejvis kup može da ode sa pobjedom i da počne da ostvaruje ideju za osvajanje titule i sa reprezentacijom", zaključio je Goran Bubanj za MONDO.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:05 Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO, Nemanja STanojčić)