"To je najmanje što mogu da uradim, to je moj dom!" Američki teniser donira novac Los Anđelesu u borbi sa požarom!

Tejlor Fric doniraće 82.000 dolara.

Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u treće kolu Australijan opena savladavši, prilično lako, Čileanca Kristijana Garina (6:2, 6:1, 6:0).

Po okončanju meča, četvrti teniser planete govorio je o stravičnim požarima koji su pogodili Los Anđeles. Več danima se u najvećem gradu Kalifornije bore sa vatrenom stihijom, koja je do sada odnijela više od 20 života, dok je veliki dio gradske zone pod ruševinama.

Fric, koji i sam živi u Kaliforniji, odlučio je da dio novca koji je zaradio dosadašnjim rezultatima donira kao pomoć u ovoj borbi. Preciznije, doniraće 82.000 dolara koje je zaradio za plasman u drugu rundu.

"Želim da svi budu na sigurnom, nevjerovatno je ovo što se dogodilo. Doniraću zaradu iz prve runde u fond za borbu protiv požara. To je zaista najmanje što mogu da uradim. Južna Kalifornija je moj dom i Los Anđeles mi je bio kuća dugo vremena", rekao je Tejlor Fric, dodavši:

"Radim samo ono što mogu da uradim i želim da podstaknem sve one koji mogu da doniraju novac da to i učine jer je to zaista potrebno velikom broju ljudi", istakao je Fric.

U trećoj rundi Otvorenog prvenstva Australije Fric će odmjeriti snage sa francuskim veteranom Gaelom Monfisom. Bolji iz tog meča će u osmini finala ukrstiti koplja sa pobjednikom duela 21. i 16. nosioca, Bena Šeltona i Lorenca Muzetija.

