"Većina ljudi nije očekivala ovakve rezultate": Vasilije dominira u Srbiji i hoće da ostane

Vasilije Martinović oduševljen je Novim Beogradom i želi da ostane.

Utakmicom protiv Primorca u Kotoru, koja je na programu u subotu od 18 časova, vaterpolisti Novog Beogradanastavljaju takmičenje u regionalnoj Premijer ligi. Novobeograđani su imali perfektan učinak u 2024. godini, a osim osvojenog Kupa Srbije, drugog u istoriji kluba, izabranici trenera Živka Gocića polusezonu su okončali bez poraza u svim takmičenjima ostvarivši čak 20 uzastopnih pobjeda.

Pred taj meč oglasio se prvotimac tima Vasilije Martinović.

"Većina ljudi nije očekivala takve rezultate. Ne samo da smo zabilježili pobjede u svim mečevima, već je i naša igra bila na zavidnom nivou. Ono što smo imali prilike da vidimo ranijih godina je da imena ne igraju utakmice. Sve se svodi na to ko brže pliva i ko primi manje, a postigne više golova. Rezultatski u prvom dijelu sezone nije moglo bolje i svi smo jako srećni zbog toga. Peharom u nacionalnom Kupu smo i krunisali sve te dobre igre, jer na kraju se ti nizovi bez poraza zaboravljaju, ali ono što se zauvijek pamti su trofeji. Činjenica je da smo mnogo mlada ekipa, ali i veoma gladni pobjeda. Krase nas snaga, brzina i eksplozivnost, imamo i sjajnu atmosferu u ekipi i sve to je doprinijelo uspjesima", sumira utiske Martinović, koji je igrački "eksplodirao" u protekloj polusezoni.

Martinović ističe da se cijeli tim raduje nastavku sezone. "Želja nam je da damo sve od sebe i nastavimo tamo gdje smo stali. Veliki broj nas je imao obaveze sa nacionalnim timom, pa će biti veoma važno da se i glavom vratimo u klub, kako bi naše igre bile kao i do sada, a ako može i bolje u nastavku. Protiv Primorca nas bez svake sumnje očekuje veoma teška utakmica, ne samo jer je prva poslije pauze, već i zbog činjenice da Primorac ima veoma kvalitetan tim. U njihovom sastavu je veliki broj reprezentativaca koje predvodi Draško Brguljan. Sve rivale su propisno namučili, a posebno su neugodni na domaćem terenu,. Međutim i mi se pitamo, vjerujemo u naš rad i nadamo se pobjedi”.

Vasilije Martinović je kroz mlađe reprezentativne kategorije najavio blistavu karijeru. Bio je proglašen za najkorisnijeg igrača Evropskog prvenstva za juniore 2022. godine kada je naša selekcija osvojila zlatnu medalju, a MVP titulu ponio je i godinu dana kasnije Šampionatu sveta kada je osvojeno srebro. "Prethodnih godina sam imao manje prostora, ali ove takmičarske sezone je nekako sve leglo na svoje mjesto. Dobio sam zaista veliko povjerenje, ali i podršku stručnog štaba. I ne samo to, dobio sam i ulogu u timu kakvu bi svaki mladi igrač poželio. Trudim se da na svakom treningu i utakmici pružim svoj maksimum. Vjerujem da se u toj novoj ulozi dobro snalazim, ali svakako da to može i bolje, a ja ću se potruditi da opravdam ukazano povjerenje."

Otkrio je i šta mu je dosta pomoglo. "Od velikog značaja za mene je bilo to što sam proteklih godina pored sebe u klubu imao zaista vrhunske asove. Trudio sam da od svakog od njih naučim ponešto. Sjećam se kada sam prije pet godina došao u klub tu je bio Miloš Ćuk, trofejni reprezentativac, olimpijski šampion. Za mene je to bilo nezaboravno iskustvo, pa još igramo na istoj stran, za mene je sve to djelovalo kao san. I nakon toga u klubu je uvijek bilo vrhunskih igrača i na mene je to veoma uticalo, prije svega u pogledu discipline i posvećenosti. Pomoglo mi je u velikoj mjeri u sticanju vaterpolo vještine, ali i u sazrijevanju u ljudskom smislu".

O budućnosti mnogo ne razmišlja, ali ne krije da sebe vidi u Novom Beogradu. "Saradnja i odnos sa svim ljudima u klubu je izvanredna. Imamo zaista vrhunske uslove, zaista mi je lepo ovdje, osjećam se sjajno i vjerujem da će tako i ostati. Sve to je upotpunjeno i trofejima za koje se nadam da će ih biti još više u budućnosti" zaključio je Martinović.