Borac m:tel opet nemoćan protiv Goražda: Banjalučani dodatno zakomplikovali borbu za opstanak

Drugi put ove sezone rukometaši Goražda porazili Borac i gurnuli "crveno-plave" na pretposljednje mjesto Premijer lige BiH.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

U prvom proljećnom kolu rukometne Premijer lige BiH Borac m:tel poražen je u Goraždu. Domaćin je slavio 32:25 (14:12), te tako stigao do drugog ovosezonskog trijumfa protiv Banjalučana (u "Boriku" bilo 25:24).

Tim Kasima Kamenice upisao je samo pet pobjeda ove sezone, a dvije su došle protiv banjalučkih "crveno-plava". Večerašnja je označila da je banjalučki tim pao na pretposljednju poziciju u ligi i jasno je da trenerski dvojac Goran Trkulja-Danijel Božić čeka izuzetno težak zadatak u nastavku sezone.

Krajem januara Borac je u zaostalom meču slavio protiv Vogošće i činilo se da je kriza iz prvog dijela sezone iza Banjalučana, ali večerašnji dvoboj pokazao je da ih čeka još mnogo posla.

Mnogo bolje domaćin je ušao u meč, veoma lako i brzo stigao do četiri gola prednosti (5:1, zatim i 10:6), da bi u 18. minutu Goražde imalo ubjedljivih "plus 5" - 11:6. Ipak, napravio je Borac seriju 4:0 i u 24. minutu stigao samo na gol zaostatka (11:10). Vodila se velika borba do kraja poluvremena, a domaći su na pauzu otišli s dva gola prednosti - 14:12.

Iskusni Elmir Građan i ovogodišnje počajanje Goražda Bogdan Nikolić bili su najbolji u prvih 30 minuta.

Prijetili su gosti na početku drugog poluvremena, držali se na jednom golu zaostatka, ali je u 38. minutu Građan još jednom pogodio i vratio četiri gola prednosti (19:15). Tri minuta kasnije Goraždani su vratili pet golova prednosti, a u tim trenucima ništa gostima nije polazilo za rukom. Kao i u prvom duelu u "Boriku", kada je upisao 22 odbrane, i večeras je na golu Goražda briljirao Haris Pleh.

Ništa Banjalučani nisu mogli da pogode, pa je domaćin otišao na maksimalnih "plus deset" u 49. minutu - 26:16. Tu je bilo jasno da povratka za goste nema i da je samo neizvjesno kojim rezultatom će biti okončan ovaj dule.

Na kraju je bilo 32:25, a ovim trijumfom protiv direktnog konkurenta u borbi za opstanak Goražde je prestiglo Banjalučane i gurnulo ih na pretposljednje mjesto premijerligaške tabele.

Građan je na kraju meč završio sa devet golova, po šest su dodali Lovro Krešić i Nikolić. Filip Vujović je sa šest golova bio najefikasniji u taboru Borca m:tel, dok je Vladan Đurđević dodao četiri.