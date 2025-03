Sin svjetskog šampiona bos luta po Aziji: Trebalo da naslijedi tatu, a hoda svijetom da pronađe mir

Španski vozač Aksel Pons pješke hoda ka istoku, a svojevremeno je bio među najtalentovanijim motociklistima na svijetu.

Izvor: Youtube/Pakistan Tourism/printscreen

Španski motociklista Aksel Pons važio je prije nekoliko godina za jednog od najtalentovanijih u svom sportu. Sin nekadašnjeg svjetskog šampiona Sita Ponsa planiran je za takmičenje u Moto GP kategoriji, da se bori protiv najboljih vozača motora na svijetu, a čak ni najveći zaljubljenici u motociklizam trenutno ne znaju mnogo detalja o njegovom životu.

Razlog za to je Akselovo ponašanje - on je 2021. godine odlučio da prestane sa korišćenjem društvenih mreža i da se okrene spiritualnom načinu života, a dvije godine kasnije je pješke krenuo iz Španije ka Pakistanu, Indiji, Kini... Bos, da situacija bude još čudnija. I detalja o tom putu nema mnogo, vjerovatno niko na svijetu ne bi ni saznao šta se dešava da grupa ljudi nije slučajno naišla na njega u Pakistanu.

Dokaze o njegovom putovanju bez obuće i sa veoma malo stvari na sebi dao je jutjub kanal pakistanskog ministarstva turizma, na kojem je zabilježen kratak razgovor sa Špancem. On je tom prilikom negirao svoje pravo ime, govorio o detaljima tranzicije koju je doživio i otkrio da hoda prema suncu.

“Moja priča je veoma duga, ali mogu da vam kažem da otkako sam počeo da hodam prije tri godine da sam odlučio da otpustim svu težinu, uzmem ranac i hodam”, rekao je Pons i dodao: “Prije 15 mjeseci sam odlučio da počnem da hodam prema istoku, prema suncu. To sam radio tokom prošle godine, i divno je.”

Neverovatna životna priča. Izvor: Youtube/Pakistan Tourism

Iz razgovora sa Akselom Ponsom očigledno je da sebe ada smatra muslimanom.

"Od Alaha sam, ali rođen sam u Barseloni, u Španiji", rekao je kada su ga upitali za porijeklo, a pojasnio je i da je rođen kao Aksel, ali da se sada zove Isa. "Nije to ništa posebno, došlo mi je prirodno. U nekom trenutku, ništa drugo nije imalo smisla u odnosu na hodanje i predavanje sve težine koja se akumulira tokom našeg života i želje jedinstva sa Alahom ili Bogom. To je naš vid vježbe, hodanjem", rekao je Pons, a mnogi koji su upoznati sa njegovom pričom smatraju da će se skrasiti kada stigne na odredište i pronađe svoj unutrašnji mir.

Trebalo da bude među najboljima

Svojevremeno je Aksel bio veliki talenat i predviđalo se da bi uz pomoć porodičnih veza mogao da napravi veliku karijeru. Njegova pozicija bila je daleko bolja nego ona koja imaju ostali mladi vozači željni takmičenja u Moto GP. Aksel Pons je od malih nogu pripreman da se na vrhuncu karijere takmiči protiv najboljih, a zapravo je već godinama daleko od moto svijeta.

Aksel je u Svjetskom šampionatu debitovao 2008. godine kada je vozio u kategoriji do 125 kubika i imao samo tri trke, da bi narednih devet godina nastupao u kategoriji do 250 kubika, odnosno u Moto 2 klasi. Nikada nije stigao do najjače kategorije, odnosno Moto GP klase, ali je cijeli trkački svijet znao za njega - na to je presudnu ulogu vjerovatno imao njegov otac Sito.

Izvor: Shutterstock

Otac mu bio šampion

Alfonso "Sito" Pons rođen je u Barseloni 1959. godine, a u karijeri je vozio motore do 250 i 500 kubika. Najpoznatiji je po dvije uzastopne šampionske titule u kategoriji do 250 kubika, davnih 1988. i 1989. godine. Nakon završetka karijere ostao je u moto sportu, a njegova ekipa takmičila se u Moto GP kategoriji - između ostalog su za njega vozili i slavni motociklisti poput Lorisa Kapirosija, Aleksa Barosa i Maksa Bjađija.

Nekoliko godina kasnije tim Sita Ponsa se nadmetao u Moto 2 klasi, a Pol Espargaro je sa ovim timom postao šampion u toj klasi 2013. godine. Poznati vozači poput Pola i Aleša Espargara, Maverika Vinjalesa, Aleksa Rinsa, Fabija Kvartarara, Tita Rabata i drugih vozili su za ekipu nekadašnjeg šampiona.