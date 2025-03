Otkriven plan Novaka Đoković poslije Amerike: Igraće na turniru gdje može biciklom da ide na mečeve

Novak Đoković učestvovaće na turniru u Monte Karlu.

Izvor: Victor Joly/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković igraće na Mastersu u Majamiju poslije iznenađujućeg ispadanja u drugom kolu turnira u Indijan Velsu. Sada se zna i kakav je njegov plan odmah poslije američke turneje. Vratiće se u Evropu i učestvovaće na turniru u Monte Karlu (od 6. do 13. aprila).

Potvrdili su to organizatori takmičenja koji su objavili fotografiju na kojoj se nalaze Novak, Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Andrej Rubljov, Tejlor Fric, Danil Medvedev, Kasper Rud, Grigor Dimitrov, kao i branilac titule Stefanos Cicipas koji je tri puta osvajao taj turnir.

Ovo je samo još jedna potvrda da Đoković želi da igra što više, da hoće da se vrati u pravu formu pred Rolan Garos (od 25. maja do 8. juna). Pre turnira na pariskoj šljaci igraće se još dva mastersa, u Madridu (od 23. aprila do 4. maja) i u Rimu (od 7. do 18. maja). Da li će Novak da igra na jednom, na oba Mastersa ili možda na još nekom od turnira iz Serije 500 koji je između (Barselona i Minhen), ostaje da se vidi. Ono što se zna za sada jeste da će biti u Majamiju i Monte Karlu.

Sa njim bi u Monte Karlu trebalo da bude i trener Endi Marej koji će da bude uz njega i na Floridi. Čekaju na prvu zajedničku titulu, a ukupno 100. u karijeri srpskog asa. Jedna zanimljivost u vezi sa turnirom u Monte Karlu je ta da je Đoković znao na mečeve da dolazi biciklom pošto živi u blizini.