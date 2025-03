"Laki luzer" srušio Đokovića i cijeli svijet ostavio u šoku: Da li je moguće da se ovako ponaša?

Kada pobijedite Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena, svi bi očekivali da skačete od sreće. Botik van de Zandshulp uopšte nije djelovao tako.

Novak Đoković završio je učešće na mastersu u Indijan Velsu pošto je ispao već u drugom kolu i to protiv Botika van de Zandshulpa (2:1). "Laki luzer" je neočekivano upao u žrijeb i prvo je pokazao Niku Kirjosu da povrijeđen nema šta da radi protiv njega, da bi i protiv Novaka Đokovića odigrao neustrašivo i došao do rutinske pobjede.

Na njegovom mjestu, svi bi poletjeli, slavili do jutra, razvukli osmijeh od uva do uva, međutim Botik van de Zandshulp je potpuno drugačiji od svih. Na terenu, čini se i van njega, ne pokazuje previše emocija, tako da su svi ostali šokirani načinom na koji se ponašao u intervjuu poslije najveće pobjede u karijeri. Analizirao je meč kao da je gledao sa strane, bez trunke euforije kakva bi mogla da se očekuje.

"Teško je igrati protiv Novaka Đokovića. Pomogao mi je meč sa Nikom Kirjosom, da se naviknem na uslove, tako da ako budem igrao ovako pred mečeve sa Đokovićem biću uvijek spreman. Ako pustite emocije da vas preplave, možete da izgubite, ali uvijek vjerujem kad igram svoju igru i znam da će uvijek biti šansi", poručio je Holanđanin.

Kako je pobijedio Novaka Đokovića?

Osim smirenošću, koja je možda i nervirala Novaka Đokovića, Botik van de Zandshulp imao je i dobru taktiku: "Šta sam radio dobro? Servis, pomogla mi je sporija podloga i to kako loptica odskače, igrao sam dobro i na mreži, iako je Novak jedan od najboljih kada je kretnja u pitanju. Moraš tako da igraš ili nemaš šanse protiv njega. Bio sam prilično opušten protiv njega. Nisam pravio greške i to je bilo dobro, takođe", rekao je Holanđanin.

Istakao je i da je dobro znao kako da se postavi za Đokovićev servis, koji nije funkcionisao, tako da je ostajao u svakom od poena i natjerao je srpskog asa da "igra" za svaki poen.

Kako Van de Zandshulp pobjeđuje bolje od sebe?

Interesantno je da je u posljednjih godinu dana Botik van de Zandshulp pobijedio nekoliko tenisera iz samog vrha, pa je tako bio bolji još i od Karlosa Alkaraza, Rafaela Nadala... Sve to dok je daleko od vrha ATP liste, gde trenutno zauzima tek 85. mjesto i to govori o njegovoj nekonstantnosti.

"Kako ih pobjeđujem? Smiješno je, uvijek me natjeraju da igram najbolje, jer znam ako ne uradim to - oni će. Znao sam da moram da diktiram protiv Alkaraza i izašao sam 50 puta na mreži. Ako ostanem nazad, znam da neće biti moguće, diktiraće tempo i trčaću sve vreme. Moraš da igraš kao da ćeš da pobijediš", rekao je Botik van de Zandshulp i rekao da na tome uvijek pokušava da gradi samopouzdanje: "Bio sam laki luzer i poslije toga gradiš formu na tome. Nije bila laka godina, ali od sada nadam se da ide u drugom smjeru".

Ko je Botik van de Zandshulp?

Holanđanin će u oktobru proslaviti 30. rođendan, a inače je od 2016. godine tek profesionalac. Najbolji plasman imao je 2022. godine, kada je Botik van de Zandshulp (dakle ne Zandšulp) stigao do 22. mjesta ATP liste, dok od tada nije uspio da ponovi ni blizu takve rezultate. Trenutno je 85. na svijetu i čeka ga blagi skok posle Indijan Velsa, ali opet to ne može da se poredi sa njegovom "zlatnom godinom" kada je 2022. stizao do trećeg kola Australijan opena i Rolan Garosa, odnosno četvrtog kola Vimbldona. Godinu dana prije toga, bio je četvrtfinalista US Opena.

