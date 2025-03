"Novače, odmah skini taj osmijeh sa lica": Bivša teniserka zamjerila Đokoviću poslije poraza

Novak Đoković izgleda ne smije ni da se nasmije, pošto ga je koleginica Koko Vandevej napala zbog toga poslije poraza na Indijan Velsu.

Novak Đoković ispao je već u drugom kolu Indijan Velsa i to od "laki luzera" Botika van de Zandshulpa (2:1), u jednom od najlošijih mečeva koje je odigrao u posljednjih nekoliko godina. Zabrinjavajuće je što je Đoković poslije Dohe ponovo ostavio loš utisak, međutim umjesto da u njemu vidimo onu prepoznatljivu "ljutnju", djelovao je nekako pomireno, svjestan da nije trenutno u dobroj formi.

Bilo je tu i osmijeha, koji su sada zasmetali javnosti, dok je prije samo nekoliko nedjelja više smetalo što na njegovom licu nije bilo više osmijeha. Tako je bivša deveta teniserka svijeta Koko Vandevej, koja se već neko vrijeme bavi televizijskim poslom i postala analitičarka, baš takvu zamjerku iznijela na Đokovićev račun.

Ocenjujući da Novak Đoković "nije mentalno jak kao nekada", pohvalila je njegovog protivnika Botika van de Zandshulpa koji je odigrao baš onako kako smo navikli od najvećih svih vremena za koga ima pitanje.

Zašto se smiješ, Novače?

"Postavlja se pitanje - da li se Novak previše navikava na poraze? To je čudan osjećaj za jednog igrača kada nekoliko puta izgubi na ovaj način, a onda ga vidite na konferenciji za medije kako je pomalo previše nasmijan, i pitate se - da li više nije mentalno jak kao pre?", rekla je Koko Vandevej u emisiji na "Tenis Čenelu".

"Morate malo da preispitate to. I dalje mislim da ne možete otpisati najvećeg tenisera svih vremena ni na jednom turniru, u bilo kojoj situaciji, ali se pitam da li se previše navikavamo na to da ga drugi pobjeđuju na mastersima", uptiala je ona.

Prema riječima Koko Vandevej, koja razumije da Đoković nema motivaciju kao nekada, pošto je osvojio već sve što je zamislio u karijeri, pita se da li će uskoro ostati bez "žara" i na grend slemovima: "Znamo da se Novak fokusira na grend slemove, ali da li ćemo se previše opustiti i možda će se to odraziti i na slemovima?".

Šta je Đoković rekao poslije poraza?

"Uvijek se nešto dešava, ne želim da pričam o tome, nema izgovora za lošu igru", rekao je Novak Đoković odmah poslije meča gdje nije želeo da otkrije da li ima povredu.

"Nije dobar osjećaj kada tako igraš na terenu, čestitam protivniku, loš dan u kancelariji za mene. Žalim zbog nivoa tenisa koji sam prikazao, ako uzmem u obzir kako sam trenirao ovih dana. Razlika između Centralnog terena i drugih terena je ogromna. Loptica na Centralnom terenu odskače više nego na nekim terenima sa šljakom, mučio sam se mnogo, nisam mogao da nađem ritam", kazao je Nole koji se od muke u jednom trenutku i nasmijao, što je zamjerila Koko Vandevej.

"Teško je u ovom trenutku da cijenim bilo šta, razočaran sam zbog poraza. Ali, ako gledamo širu sliku onda da, imao sam dobru karijeru, dugu, bio sam konstantan toliko dugo, uvijek imate velika očekivanja od sebe. Stvari su drugačije za mene u posljednjih nekoliko godina, mučim se da igram na željenom nivou. Imam nekoliko dobrih turnira s vremena na vrijeme, ali je uglavnom izazov i mučenje za mene. Tako je kako je. Ništa ne može da vas pripremi za takav momenat, morate da prođete kroz to iskustvo i da se izborite sa tim na najbolji način".

Kakav je plan poslije Indijan Velsa?

Novak Đoković je po dolasku u Ameriku istakao da se raduje što će igrati i u Majamiju, međutim nije dao prilično eksplicitan odgovor poslije eliminacije na Indijan Velsu da li to i dalje ostaje plan.

Istakao je Nole da će razgovarati sa svojim timom i donijeti odluku, ali znamo da ne odustaje tako lako.

Podsjetimo, Majami se igra od 16. do 30. marta i na njemu Đoković prošle godine nije ni učestvovao, što znači da može do hiljadu bodova. To bi mu izuzetno značilo pošto ne stoji dobro na ATP listi i od ovog ponedjeljka je na petom mjestu, ali potreban mu je još bolji plasman da bi sebi obezbijedio lakši žrijeb na grend slemovima.

