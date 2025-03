Pet najtežih poraza Novaka Đokovića na mastersima: Neke od ovih igrača svi su zaboravili

Novak Đoković imao je pet poraza od slabije rangiranih tenisera na masters turnirima.

Sport je sačinjen od pobjeda i poraza, nekada ide, nekada ne, a Novak Đoković je sa razlogom najbolji teniser svih vremena. Osvojio je sve što može da se osvoji i ulazi u završnu fazu karijere. Poraz od Botika van de Zandshulpa u drugom kolu turnira u Indijan Velsu mu je teško pao, vidjelo se to i na konferenciji za medije.

Novak je i sam priznao da mu je žao zbog nivoa tenisa koji je pružio, da je to bilo daleko ispod onoga što je pokazivao i na treninzima pred početak takmičenja. Bio je to drugi put uzastopno da gubi na ovom turniru od igrača koji dolaze do glavnog žrijeba kao "laki luzeri". Prošle godine je to bio Luka Nardi, a ove Botik.

Nije bilo potrebno dugo da se nađu podaci o tome koji su najteži porazi Đokovića na turnirima iz serije 1000. Naravno, logično je da su mu teže pali porazi u finalima i mečevima za titulu ili okršaji sa najvećim rivalima sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, ali je u ovom slučaju u pitanju drugi parametar.

U pitanju su porazi od igrača koji su bili najslabije rangirani kada su uspijevali da naprave podvig i da savladaju najboljeg igrača u istoriji tenisa.

Nardi najslabije rangiran

Na prvom mjestu je upravo Nardi. Luka je pobijedio Đokovića kao 123. teniser svega prošle godine - 6:3, 3:6, 6:3. "Obično nisam Luka Nardi, već čovjek koji je pobijedio Novaka. Možda ne znaju ime, ali znaju da sam savladao Đokovića", rekao je Nardi u jednom intervjuu pred početak turnira. Ispao je i on odmah.

Zanimljivo je da je su na toj listi od pet poraza čak četiri sa turnira u Indijan Velsu. Na drugoj poziciji je Kevin Anderson koji je pobijedio Novaka u Majamiju 2008. godine kada je bio 122. na svijetu. Došao je Srbin kao branilac titule i odmah je zaustavljen (7:6, 3:6, 6:4).

Na trećem mjestu je Taro Danijel koji je bio 109. na svijetu kada je u Indijan Velsu pobijedio Novaka (7:6, 4:6, 6:1). Doduše, taj poraz bi donekle mogao da se opravda činjenicom da je Novak prije toga bio na operaciji lakta i da se mučio sa tim, ali je Japanac ostvario uspjeh karijere tada.

Sjećate li se njega?

Žilijen Beneto

Na četvrtoj poziciji ove liste nalazi se Žilijen Beneto koji je savladao Đokovića 2006. godine u Indijan Velsu (6:3, 6:4). Bio je to jedini trijumf Francuza u sedam međusobnih okršaja, a to je Đokoviću bilo prvo učešće u Indijan Velsu. Revanširao mu se već sljedeće godine na istom turniru. Taj duel takođe treba uzeti sa malom rezervom. Zašto? Zato što Đoković tada nije bio ni među nosiocima, tek se probijao i pred start tog turnira bio je na 67. mjestu na ATP listi. Tu godinu je Srbin završio na 16. poziciji.

I na petom, posljednjem mestu je upravo duel koji je završen u noći između subote i nedjelje po našem vremenu. Okršaj sa Botikom koji je u ovom momentu na 85. mjestu na ATP listi.