"Novače, moram da ti postavim jedno teško pitanje": Đoković uzdahnuo, pa rekao šta mu leži na duši

Novak Đoković prvo je uzdahnuo, pa dao odgovor na pitanje novinara u Indijan Velsu.

Novak Đoković doživio je šokantan poraz u Indijan Velsu. Već u drugom kolu takmičenja je ispao. Izgubio je od Botika van de Zandshulpa (6:2, 3:6, 6:1). Meč je bio prepun oscilacija, mučio se Srbin da nađe ritam, nije uspio u tome do kraja. Prvi set je izgubio dosta lako, pa je drugi dobio i kada se očekivalo da će da preokrene, onda je u trećem osvojio samo jedan gem.

Teško mu je sve to palo. Vidjelo se to i na konferenciji za medije gdje je novinarima otkrio da vidi i on da se muči posljednjih godina. Da mu je sve veći izazov da igra tenis na najvišem nivou, da primjećuje to na najvećim turnirima. Dok je sve to pričao, dobio je i jedno pitanje na koje mu nije bilo lako da odgovori.

"Novače, želim da ti postavim jedno teško pitanje u ovom trenutku. Ako možeš da napraviš korak unazad, imaš toliko dugu karijeru, sazrijevao si, rastao. Možeš li da nam kažeš kako si prošao kroz taj put sazrijevanja", izgovorio je jedan od novinara na konferenciji.

Novak ga je saslušao, pa je prvo uzdahnuo. "Ja sam to što jesam zbog ovog sporta. Veći dio života sam proveo u tenisu, od malih nogu. Pokušavam da budem najbolji i u ulogama koje imam i van terena. Ovo znam najbolje da radim u životu, posvetio sam sve tenisu. Perspektiva onoga što mi je ovaj sport donio je jasna. Donio mi je sve što sam osjetio, doživio i vječno sam zahvalan zbog toga. Teško je sada pričati o tome, nadam se da razumijete", odgovorio mu je Đoković.

Kako ovo utiče na Novakov plasman?

Đoković je u Indijan Vels došao kao šesti nosilac i zbog toga je imao teži žrijeb nego što je bio slučaj u nekim ranijim godinama. Da nije izgubio, mogao je da igra protiv Karlosa Alkaraza već u četvrtfinalu...

Zato se postavlja i pitanje kako ovaj poraz utiče na njega i plasman na ATP listi pred Masters u Majamiju? Dobra vijest je da ne utiče previše. Izgubio je samo 40 bodova, jer je prošle sezone u trećem kolu poražen od Luke Nardija. Trenutno se nalazi na petom mjestu sa 3.860 bodova i dobra vijest je da su i njegovi prvi pratioci Kasper Rud i Andrej Rubljov takođe poraženi.

Na turniru su i dalje Stefanos Cicipas, Danil Medvedev, Aleks de Minor, Tomi Pol i svi oni u teoriji imaju šansu da ga preteknu, ali da bi to uradili moraju da doguraju dosta daleko, recimo Pol mora da osvoji turnir da bi ga pretekao, dok bi ostali morali da dođu najmanje do finala da bi to učinili.

