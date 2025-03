"Nisam povrijeđen, nisam bio bolestan": Oglasio se Alkaraz poslije bolnog poraza

Karlos Alkaraz je poslije poraza u drugom kolu Majamija rekao da se prije meča osjećao spremnim.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Karlos Alkaraz sve je iznenadio porazom u drugom kolu mastersa u Majamiju, a čini se da je i sebe šokirao time. Od njega je bio bolji Belgijanac iskusni, a neki bi rekli i veteran, David Gofan (34) koji je slavio 2:1 (5:7, 6:4, 6:3).

Alkaraz je najprije izgubio od Novaka Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena, potom je uspio da osvoji turniru u Roterdamu, ali je onda uslijedio novi pad. U Dohi je od njega bio bolji Čeh Jirži Lehečka, takođe u četvrtfinalu, potom ga je Džejk Drejper zaustavio u polufinalu Indijan Velsa i sada je ispao u drugom kolu Majamija...

"Nisam se osjećao dobro u nogama. Nisam povrijeđen, nisam bio bolestan. Osjećao sam se savršeno prije meča. Osjećao sam se dobro, malo nervozno, što je normalno prije meča. Ništa više od toga... Samo sam se osjećao spremnim, mislio sam da ću igrati stvarno dobar tenis."

"Generalno, ovo je bio moj loš nivo, nisam igrao dobro", rekao je Alkaraz. Španac je potom dodao i da osjeća malo težine u nogama, bez obzira na to što je odmoran startovao meč.

"Mislio sam da ću igrati dobar tenis, ali to se nije desilo... Nisam se osjećao dobro, niti fizički samopouzdano, zaista je teško vratiti se", dodao je Alkaraz, koji nije imao mnogo lijepih riječi o svojoj igri, dok je Gofan bio zadovoljan izdanjem. Iskusni Belgijanac je uspio da spasi gem loptu svog rivala i potom preokrene to u svoju korist. Došao je do prednosti i meč lopte, koju je iz prvog pokušaja opravdao.

"Samo sam pokušavao da uživam u trenutku... Osjećao sam da sam fizički spreman da se borim, a onda sam zaista dobro osjećao loptu, tako da je to trenutak u kojem se osjećaš sjajno i srećan si što se boriš, uživaš u svakom poenu i na kraju se desio savršen kraj sa odličnom meč loptom. Bilo je nevjerovatno", rekao je Gofan poslije pobjede.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!