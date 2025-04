Lajović zaustavljen već na startu: Amerikanac (21) stigao iz kvalifikacija i pobijedio

Dušan Lajović je izgubio od Itana Kvina već na startu takmičenja u Madridu. Amerikanac će igrati sa Jakubom Menšikom.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Dušan Lajović završio je takmičenje na turniru u Madridu već u prvom kolu. Izgubio je od mladog američkog tenisera Itana Kvina (21) sa 6:3, 6:4. Zanimljivo je i da su obojica do glavnog žrijeba stigli preko kvalifikacija, ali je poslije dvije pobjede srpski teniser zaustavljen.

Bolje je Lajović započeo meč, prvi je napravio brejk, ali to je bilo manje-više sve. Izgubio je naredna četiri gema i nije uspio da se vrati u prvi set. U drugom je viđena slična situacija, prvi je Dušan oduzeo servis rivalu, poveo sa 3:1 i onda kao da je stao. Do kraja seta je osvojio samo još jedan gem i to je značilo da je završio takmičenje.

Kvin će u narednom kolu igrati protiv Jakuba Menšika. Čeh koji je pobijedio Novaka Đokovića u finalu turnira u Majamiju je zbog povrede propustio turnir u Monte Karlu i biće mu ovo prvi meč na šljaci poslije slavlja na Floridi.