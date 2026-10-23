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Evropsko prvenstvo ide u jedan od hramova atletike: Nijedan grad nije više puta bio domaćin

Evropsko prvenstvo ide u jedan od hramova atletike: Nijedan grad nije više puta bio domaćin

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Evropsko prvenstvo u atletici 2030. godine održaće se u Helsinkiju, gradu koji je najčešće bio domaćin ovog takmičenja.

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. u Helsinkiju Izvor: Adam Nurkiewicz / Stringer / Guliver / Getty Images

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. godine biće održano se u Helsinkiju, saopšteno je danas poslije sjednice Savjeta Evropske atletike u Lozani.

Pored Helsinkija, kandidat za domaćina Evropskog prvenstva bio je i Brisel.

Ovo će biti četvrti put da se Evropsko prvenstvo u atletici održava u glavnom gradu Finske - nakon izdanja iz 1971, 1994. i 2012. godine - čime Helsinki postaje grad koji je najčešće bio domaćin ovog takmičenja.

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. godine održaće se na Olimpijskom stadionu u Helsinkiju, koji je renoviran 2020.

"Helsinki četvrti put, više nego ijedan drugi grad"

Predsjednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov izjavio je da su Helsinki i Finska zasluženo dobili organizaciju Evropskog prvenstva i dodao da očekuje nezaboravan ambijent.

"Sa velikim zadovoljstvom dodjeljujemo organizaciju Evropskog prvenstva u atletici 2030. godine Helsinkiju, gradu koji zauzima izuzetno mjesto u istoriji našeg sporta. Ovo će biti četvrti put da je Helsinki domaćin ovog takmičenja - više nego bilo koji drugi grad u njegovoj gotovo stogodišnjoj istoriji. To je dokaz trajne strasti Finske prema atletici i njene duboke povezanosti sa ovim sportom", rekao je Karamarinov.

Naredno Evropsko prvenstvo u atletici održaće se u poljskom Hožovu od 3. do 8. juna 2028. godine.

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Tagovi

Atletika Evropsko prvenstvo

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