Ivana Španović: "Zbog Luke čupam kosu"

Ivana Španović ponosna je na mlade srpske atletičare i istakla je da joj je jedina želja da karijeru završi zdrava

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Ivana Španović donijela je odluku da promijeni disciplinu i da umjesto skoka udalj pređe na troskok, zahtjevniju disciplinu u kojoj je sezonu završila među najboljih 10. Veliki uspjeh i pokazatelj kako to radi velika šampionka. Na kraju je sumirala utiske.

"Ja sam, da krenemo od kraja, zadovoljna. Ideja mi je bila da idem na Mediteranske igre ne bi li osvojila medalju na tom takmičenju u drugoj disciplini. Volim taj format takmičenja. Nemamo prilika da budemo sa sportistima na istom mjestu. Gledali smo se i podržavali, atmosfera je bila sjajna, rezultatski solidno. Žao mi je što nisam došla do zlata, iako sam bila spremna. To je razlog, nisam bila konstantna cijele godine", počela je Ivana Španović.

Pričala je i o promjeni discipline.

"Zahtjevnija je disciplina troskok od skoka udalj, to je novo i za mene. Potrebno je vrijeme. Podigla sam se na određeni nivo, ima prostora za napredak. Nadam se da ću imati vremena da se popnem do mjesta na kom sam zamislila."

"Valensija prvi cilj, pa da vidimo šta tijelo kaže"

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Kada je u pitanju naredna sezona, Ivana ima velike ciljeve, ali će prvo slušati svoje tijelo.

"Sljedeća godina dvoransko prvenstvo u Valensiji sigurno. Vidjećemo kalendar šta ima od takmičenja i gdje se nalaze, pa ćemo vidjeti kako se rezultatski bude razvijalo. Imaćemo tada neki objektivniji prikaz gdje se trenutno nalazim u troskoku. Završila sam godinu među 10 najboljih što je rezultat vrijedan pomena. Skačem nepunih godinu dana u toj disciplini. Interesantno mi je. Bila je moja lična želja da probam u troskoku. Fokus je na toj disciplini, ostaje da tehničke stvari 'peglamo' do nekog smislenog cilja. Primarni cilj da karijeru završim zdrava. Vidjećemo, koliko tijelo dozvoljava, ništa preko toga."

Njen trener Goran Obradović je kao glavni problem istakao zalet i to je nešto na čemu će morati da radi.

"Sigurno, ove godine sam imala određene probleme, tri otkazivanja takmičenja. Bila je povreda na jednom, na drugom sam se razboljela, na trećem se ne sjećam šta je bilo, to nas je vratilo bar dvije nedjelje sa treninzima što je mnogo. Ne treniram više u istoj mjeri, to je sve bukvalno jedno izračunato ponavljanje i sve preko toga je rizik za Ahilovu tetivu. Prilično smo zadovoljni napretkom, s obzirom na to koliko stvari smo morali da izbacujemo iz trenažnog ciklusa zbog Ahilove tetive. Izmišljamo načine da pokrijem sve segmente da bih se podigla, a da tijelo ne dovodim u rizik od povrede, što je izuzetno zahtjevno. Odvlači pažnju, energiju, znanje, iskustvo. Da to nemamo, ne bismo se u ovo upuštali."

"Zbog Luke čupam kosu"

Pogledajte 06:37 Ivana Španović izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Posebno je zadovoljna sjajnim rezultatima koje ostvaruju Luka Bošković u skoku udalj i Aleksandrija Mitrović kojoj je ona mentorka u troskoku.

"Prelijepo, presrećna sam. I zbog Luke Boškovića čupam kosu od sreće. Karika je koja je nedostajala srpskoj atletici. Mnogo sam srećna što ćemo imati nekoga ko će osvajati medalje u muškoj konkurenciji. Ima ogroman potencijal. Ne mislim samo fizički, nego i mentalno. Sportista to ili ima ili nema. On ima."

Zatim se osvrnula na Aleksandriju i na budućnost srpske atletike.

"Isto to vidim i kod Aleksandrije. Temperamentna je djevojka, to se vidi. Kada to bude umjela da iskoristi na pravi način, da u datom trenutku to iskoristi kao gorivo... Samo je pitanje kada će uzeti medalju na nekom velikom takmičenju. Raduje me. Na svom početku nisam mogla da zamislim kako će atletika izgledati. Kada vidim gdje je sada i gdje će biti kada ja izađem iz nje, srećna sam. Stvari su se razvijale na način na koji jesu. Ljudi čiji je to posao, da pruže podršku sportistima i omoguće uslove za rad. I oni i treneri i njihov tim, da bismo mi mogli da isporučimo rezultate sa najvećih takmičenja maksimalno rasterećeni i spremni. Atletika ostaje tamo gdje smo je podigli", zaključila je Ivana Španović.