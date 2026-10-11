Adriana Vilagoš: "Sasvim slučajno sam počela da bacam koplje"

Prije nego što je počela da baca koplje, Adriana vilagoš je bila zaljubljena u rukomet koji je trenirala čak 10 godina.

Izvor: MN PRESS

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš (22) jedna je od najtalentovanijih na svijetu, a njena karijera počela je sasvim slučajno. Kao djevojčica bila je zaljubljena u potpuno drugačiji sport i počela je da ga trenira, a kasnije se prebacila na atletiku i sebe pronašla u bacačkim disciplinama.

Da su se kockice drugačije poklopile, Srbija bi možda imala jednu od najtalentovanijih rukometašica današnjice. Pošto Adriana Vilagoš obara državne rekorde u bacanju koplja, ne smijemo ni da zamislimo kakve bi projektile ispaljivala ka protivničkom golu da je ostala posvećena rukometu, svojoj prvoj ljubavi.

"Sasvim slučajno sam počela da bacam koplje. Prvobitno sam trenirala rukomet i bacala sam vortex. Svima bih preporučila da probaju da bacaju vortex jer je vrlo zanimljiva sprava za djecu. Uživala sam, ali sam imala visoke ciljeve i bila sam motivisana da idem dalje. Vortex se baca do 14. godine i morala sam da se opredijelim. Atletika je bila moj izbor i probala sam da bacam koplje. Bio je to veliki izazov, ali sada sam tu gdje jesam", rekla je Adriana Vilagoš za "Arenu sport".

Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Godinama je trajala njena ljubav prema rukometu, pa joj i danas često nedostaje taj sport. Voljela bi da povremeno ima priliku da odigra neki meč, kada nije u obavezama na najvećim atletskim takmičenjima.

"Rukomet je moja prva ljubav. Igrala sam 10 godina i žao mi je što danas rijetko možemo da se organizujemo da odigramo neku utakmicu barem rekreativno. Rukomet će uvijek biti među mojim omiljenim sportovima", istakla je srpska atletičarka i poslala poruku mladima: "Najbitnije je da nađu sport i disciplinu gdje se najbolje osjećaju i gdje, zapravo, vide izazove, ali i ciljeve. Najvažnije je da uživaju, ali i da znaju da će biti dosta odricanja, pa je važno da odaberu ono što vole."

Iako ima samo 22 godine, Adriana Vilagoš već ima impresivnu kolekciju medalja sa najvećih takmičenja. Osvojila je dva srebra i bronzu na evropskim prvenstvima, dva srebra u Dijamantskoj ligi, dva zlata na Mediteranskim igrama, zlato, dva srebra i bronzu na Evropskom kupu u bacačkim disciplinama, uz brojne zlatne medalje u mlađim kategorijama - računajući tu evropska i svjetska odličja.