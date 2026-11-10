Formula 1 donela odluku o kraju sezone: "Plan B" otkazan

Formula 1 će se voziti u Kataru i Abu Dabiju na kraju tekuće sezone i neće tamošnje trke seliti u Italiju.

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Rukovodstvo Formule 1 obavijestilo je čelnike stazi u Imoli u Italiji da ona neće biti potrebna kao rezerva za dvije trke na kraju sezone na Bliskom istoku.

F1 nastavlja da se sprema za dva predviđena događaja u Kataru od 27. do 29. novembra i u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 4. do 6. decembra, uprkos aktuelnom sukobu između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Od Imole je ranije zatraženo da se pripremi da organizuje veliku nagradu umjesto dvije navedene trke, ako bi zbog rata one morale da budu otkazane. Međutim, F1 je odustao od tog plana - bar za sada.

Ranije tokom sezone, otkazane su trke u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu, koje su obje bile zakazane za april i odložene zbog izbijanja rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom.

Velika nagrada Bahreina je na kraju održana na malezijskoj stazi Sepang u oktobru.

"Ako se situacija bude negativno razvijala u narednim nedjeljama prije događaja na Bliskom istoku, nećemo oklijevati da uradimo pravu stvar i bezbjednost svih će uvijek biti prioritet", rekao je portparol F1 u utorak, a prenio Bi-Bi-Si.

F1 je naveo da je odluka da se nastavi sa pripremama za trke u Kataru i Abu Dabiju, što je uvijek bila podrazumijevana opcija, donijeta jer se situacija u ove dvije zemlje nije "negativno razvila" posljednjih mjeseci.

Trka MotoGP-a održana je u Kataru prošlog vikenda. Taj sport je u vlasništvu iste američke grupe koja je vlasnik F1.

Nekoliko događaja u Saudijskoj Arabiji, koja se graniči sa Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otkazano je ili odloženo posljednjih nedjelja nakon napada Huti pobunjenika u Jemenu.

Ipak, postoji priznanje da se F1 suočava sa teškom odlukom. Ove dvije zemlje plaćaju velike naknade za svoje događaje i veliki novac investiraju u ovaj sport. Primjera radi, katarski državni investicioni fond je suvlasnik tima Audi, a Abu Dabi isto tako za Meklaren.

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(MONDO)