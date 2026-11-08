Istorija Formule 1: Mercedes se izjednačio sa slavnim Vilijamsom

Mercedes je izjednačio sa Vilijamsom, osvojivši devetu titulu u F1. To je samo jedna od vijesti sa uzbudljive trke na Interlagosu

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Lando Noris iz Meklarena pobijedio je Maksa Ferstapena i trijumfovao na uzbudljivoj Velikoj nagradi Sao Paula, na kojoj su novi svjetski šampion Kimi Antoneli i njegov timski kolega iz Mercedesa Džordž Rasel napravili nekoliko velikih grešaka u izuzetno zahtjevnim uslovima. Ipak, Mercedes je definitivno zaključno sa ovom trkom postao šampion, sa 630 bodova više od drugoplasiranog Ferarija na tri trke do kraja (Las Vegas, Katar i Abu Dabi). Njemački tim tako je osvojio devetu titulu od svoje prve, 2014.

Lista najuspješnijih timova Formule 1.

Ferari - 16 titula Meklaren - 10 Vilijams - 9 Mercedes - 9 Lotus - 7 Red Bul - 6...

Lando trijumfovao u uzbudljivoj trci

Lando Noris iz Meklarena završio je na prvom mjestu u Brazilu, tandem Red Bula Maks Ferstapen i Isak Hadžar osvojio je drugo i treće mjesto, a onda su uslijedili Mercedesovi vozači - Džordž Rasel bio je četvrtoplasirani, Kimi Antoneli petoplasirani. Na šestom mjestu bio je Oskar Pjastri iz Meklarena, Ferarijev Šarl Lekler bio je sedmi, dok je njegov klupski kolega Luis Hamilton bio deveti, ispred Nika Hulkenberga iz Audija.

Bila je to uzbudljiva trka, u kojoj je Noris startovao sa pol-pozicije, ali je već na početku trke izgubio vođstvo od Antonelija, a potom i nekoliko pozicija zbog kišnih uslova na stazi. Međutim, rani odlazak u boks i prelazak na gume za suvo vrijeme omogućili su Norisu da se približi Antoneliju, koji je potom izgubio kontrolu nad bolidom u prvoj krivini i prepustio vodeću poziciju Britancu.

Nakon povratka na prvo mjesto, Noris je kontrolisao trku i tokom kasnijeg naleta kiše, zbog kojeg su vozači ponovo morali da pređu na gume za kišne uslove. Tako je stigao do prve pobjede još od Velike nagrade Holandije, održane krajem avgusta.

Maks Ferstapen pokazao klasu

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nekoliko krugova prije Antonelijeve greške, i Džordž Rasel je doživio peh. Britanac, koji je trku započeo sa sedme pozicije, okrenuo se prilikom izlaska iz boksa i izgubio između 15 i 20 sekundi, nakon što je prethodno uspio da se vrati u borbu za plasman na podijum.

Takođe, bila je ovo sjajna trka Maksa Ferstapena, koji je pokazao kakav je as u promjenljivim vremenskim uslovima. Iako je počeo sa 21. pozicije, uspio je da se probije do drugog mjesta i da još jednom oduševi na Interlagosu. Holanđanin je tamo pobijedio 2019, 2023. i 2024.