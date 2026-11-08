Kiša napravila haos u Brazilu: Noris najbrži, Rasel uzalud drugi

Lando Noris osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Brazila, postigavši vrijeme 1:27,470 minuta na kišnoj stazi u Sao Paulu.

Izvor: Andre Penner/AP

Vozač Meklarena Britanac Lando Noris osvojio je u subotu uveče pol poziciju za Veliku nagradu Brazila u šampionatu Formule 1.

Noris je na stazi u Sao Paulu stigao do četvrte pol pozicije u ovoj sezoni. On je došao do pol pozicije vremenom 1:27,470 minuta. Kvalifikacije su zbog jake kiše trajale skoro dva i po sata.

Drugi je bio vozač Mercedesa Britanac Džordž Rasel, koji je za Norisom zaostao 0,204 sekunde. Međutim, Rasel će zbog kazne - zamjene motora - startovati sa sedme pozicije.

Italijan Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je prošle nedelje obezbijedio šampionsku titulu u F1, zauzeo je treće mjesto sa 0,625 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Trka za Veliku nagradu Brazila biće vožena u nedjelju od 18 časova.

Antoneli se nalazi na prvom mjestu u generalnom plasmanu vozača sa 380 bodova. Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen je drugi sa 261, dok je Britanac Luis Hamilton iz Ferarija treći sa 259.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 630 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 504, a na trećem mjestu je Red Bul sa 382.

(Tačno/MONDO)