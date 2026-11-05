Preminuo svjetski šampion Formule 1: Alan Džouns - vozač kakvog Australija ne može da ponovi

Preminuo je Alan Džouns, svjetski šampion Formule 1 iz 1980. godine.

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Australija je ostala bez jednog od najvećih automobilista. Alan Džouns, svjetski šampion Formule 1 iz 1980, preminuo je u 81. godini posle kratke bolesti. Alan Džouns ostavio je dubok trag u istoriji Formule 1 i australijskog automobilizma. Tokom karijere ostvario je 12 pobjeda u najbržem cirkusu, a 1980. postao je tek drugi Australijanac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka, poslije legendarnog ser Džeka Brabama.

Džouns je 80. rođendan proslavio u ponedeljak, a njegova supruga Amanda Batler-Dejvis potvrdila je smrt supružnika u saopštenju koje je objavila Australijska automobilistička federacija. "Veoma smo tužni što moramo da objavimo da je naš voljeni Alan preminuo 5. novembra, poslije kratke bolesti. Veoma će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga pamtiti svi koji su mu bili bliski, kao i brojni navijači čiju je podršku uvijek cijenio", navela je.

Od Melburna do vrha Formule 1

Džouns je rođen u Melburnu, a 1970. otišao je u Evropu sa velikim snom - da se probije u automobilskom sportu. Poslije nekoliko godina rada i takmičenja, 1973. priključio se ekipi GRD u Formuli 3. Priliku da vozi u Formuli 1 dobio je 1975, kada je debitovao za ekipu Hesketh. Prvu pobjedu u karijeri ostvario je dve godine kasnije na Velikoj nagradi Austrije, kao vozač Šedoua. Veliki preokret uslijedio je 1978, kada je prešao u Vilijams. Upravo u toj ekipi napravio je najveći rezultat karijere.

Sezona 1980. bila je kruna Džounsove karijere. Australijanac je te godine pobijedio na Velikim nagradama Argentine, Francuske, Velike Britanije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Još pet puta završavao je na podijumu, a takvi rezultati bili su dovoljni da osvoji svjetsku titulu kolo prije kraja šampionata. Tako je postao drugi Australijanac sa titulom prvaka Formule 1, poslije ser Džeka Brabama i do danas je ostao posljednji vozač iz te zemlje koji je uspio da se popne na svjetski tron.

Džouns se iz aktivnog trkanja povukao 1986. godine, ali se nije udaljio od sporta.

Poslije staze postao poznat i kao komentator

Nakon završetka vozačke karijere, izgradio je uspješnu televizijsku karijeru kao komentator automobilizma. Bio je poznat po direktnom pristupu i otvorenim analizama, bez mnogo uvijanja. Bio je član Australijske sportske kuće slavnih, a dobio je i odlikovanje MBE. Njegova porodica ima posebno mjesto u istoriji Velike nagrade Australije - Alan i njegov otac Sten nalaze se među samo trojicom očeva i sinova koji su uspjeli da osvoje tu trku.

Organizatori Velike nagrade Australije oprostili su se od šampiona, istakavši koliko je njegov uspjeh značio generacijama ljubitelja automobilizma. "Njegova titula svjetskog šampiona iz 1980. inspirisala je generacije australijskih ljubitelja automobilizma. Njegova pobjeda na Velikoj nagradi Australije iste godine i dalje je posljednja pobjeda australijskog vozača na domaćoj trci", navedeno je u saopštenju.

Džouns je iza sebe ostavio suprugu Amandu i šestoro djece - Kristijana, Amber, Zaru, Džeka, Kamilu i Emu.