Haos u Formuli 1: Esteban Okon otjeran iz tima

Esteban Okon je zvanično otpušten iz Hasa, a njegovu poziciju preuzima Rafael Kamara i to na domaćoj trci u Sao Paulu.

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Vozač Hasa Esteban Okon više neće voziti za ovu ekipu iz Formule 1, zvanično je saopšteno. Has ga je "precrtao" iz ekipe i raskida ugovor sa njim, pa će ga tako do kraja sezone mijenjati mladi Rafael Kamara, inače Brazilac, baš za trku u Sao Paulu koja se vozi predstojećeg vikenda.

BREAKING: Haas confirm Rafael Camara will make F1 debut at the Sao Paulo Grand PrixThe 21-year-old is set to become the 34th driver from Brazil to race in F1 #F1 https://t.co/EnwgQ8UgUa — Formula 1 (@F1)November 3, 2026



Inicijalni plan bio je da Rafael Kamara od naredne sezone sjedne u bolid Hasa, međutim problemi unutar tima, kao i narušeni odnosi uticali su na to da se "otkaz" Estebanu Okonu ubrza.

Zašto Okon ide iz Hasa?

Prvo i osnovno su njegove neubjedljive vožnje ove sezone i osvojenih samo sedam bodova, što je daleko ispod nivoa koji se očekivao od Francuza. Okon je u bodovima završavao tek u Japanu (10. mjesto), Monaku (9. mjesto) i u Azerbejdžanu (8. mjesto), a svim ostalim trkama bio je daleko od plasmana. S druge strane njegov kolega Oliver Berman osvojio je 23 boda i pao je u drugom dijelu sezone, dok je na početku vozio odlično.

Jasno je da Has ima problema sa bolidom, ali ima malo i do karaktera, tako da je Okon ušao u otvoreni sukob sa Ajaom Komatsuom, prvim čovjekom tima, dok se svađao i sa ostalima.

The tense radio exchange between Esteban Ocon and Haas during FP2 in Mexico.Ocon was clearly unhappy with the team’s decision to switch his run from soft to medium tyres.This happened before his sudden replacement by Ryō Hirakawa. (via. @Nachez98) #F1 | #MexicoGP https://t.co/U7D2IKAOMf — Everything Formula (@evrythngformu1a)October 31, 2026



Zbog ovoga je došlo i do rastanka dvije strane, pa je neizvjesno da će se Okon naredne sezone vratiti u Formuli 1 i ovo bi za njega mogao da bude kraj, posebno zbog načina na koji je otišao iz Hasa, uz svađu. Interesantno je da je "zaustavljen" na 199 trka u Formuli 1, vozeći prethodno za Manor, Fors Indiju i Alpinu. U Hasu je proveo samo dvije godine.

Do kraja sezone ostale su inače još četiri trke, a Kimi Antoneli iz Mercedesa već je osvojio šampionsku titulu.

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