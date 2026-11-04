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Haos u Formuli 1: Esteban Okon otjeran iz tima

Haos u Formuli 1: Esteban Okon otjeran iz tima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Esteban Okon je zvanično otpušten iz Hasa, a njegovu poziciju preuzima Rafael Kamara i to na domaćoj trci u Sao Paulu.

Esteban Okon Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Vozač Hasa Esteban Okon više neće voziti za ovu ekipu iz Formule 1, zvanično je saopšteno. Has ga je "precrtao" iz ekipe i raskida ugovor sa njim, pa će ga tako do kraja sezone mijenjati mladi Rafael Kamara, inače Brazilac, baš za trku u Sao Paulu koja se vozi predstojećeg vikenda.


Inicijalni plan bio je da Rafael Kamara od naredne sezone sjedne u bolid Hasa, međutim problemi unutar tima, kao i narušeni odnosi uticali su na to da se "otkaz" Estebanu Okonu ubrza.

Zašto Okon ide iz Hasa?

Prvo i osnovno su njegove neubjedljive vožnje ove sezone i osvojenih samo sedam bodova, što je daleko ispod nivoa koji se očekivao od Francuza. Okon je u bodovima završavao tek u Japanu (10. mjesto), Monaku (9. mjesto) i u Azerbejdžanu (8. mjesto), a svim ostalim trkama bio je daleko od plasmana. S druge strane njegov kolega Oliver Berman osvojio je 23 boda i pao je u drugom dijelu sezone, dok je na početku vozio odlično.

Jasno je da Has ima problema sa bolidom, ali ima malo i do karaktera, tako da je Okon ušao u otvoreni sukob sa Ajaom Komatsuom, prvim čovjekom tima, dok se svađao i sa ostalima.


Zbog ovoga je došlo i do rastanka dvije strane, pa je neizvjesno da će se Okon naredne sezone vratiti u Formuli 1 i ovo bi za njega mogao da bude kraj, posebno zbog načina na koji je otišao iz Hasa, uz svađu. Interesantno je da je "zaustavljen" na 199 trka u Formuli 1, vozeći prethodno za Manor, Fors Indiju i Alpinu. U Hasu je proveo samo dvije godine.

Do kraja sezone ostale su inače još četiri trke, a Kimi Antoneli iz Mercedesa već je osvojio šampionsku titulu.

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Tagovi

Esteban Okon Formula 1

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