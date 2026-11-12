Lindzi Von pokazala šta su joj izvadili iz noge: Operisana devet puta, ljudi u šoku kroz šta prolazi

Lindzi Von je operisana deveti put, a iz njene noge su izvađene pločice i šrafovi. Prolazi kroz težak oporavak nakon povrede na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Instagram/lindseyvonn

Slavna američka skijašica Lindzi Von (42) doživjela je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco jezivu povredu od koje se i dalje oporavlja. Vonova je od tada imala čak devet operacija, a na posljednjoj u nizu doktori su joj iz noge izvadili sve pločice i šrafove. I bilo ih je gomila.

Kako je istakla Lindzi Von, operacija je prošla dobro i oporavak ide u dobrom smjeru, ali devet mjeseci je trpjela nesnosne bolove zbog odluke da se u petoj deceniji opet takmiči na Olimpijskim igrama, prosto je "gorjela" od želje da dođe do još jedne medalje.

Nažalost, doživjela je tešku povredu pri sudaru sa kapijom, kada joj je stradao i prednji ukršteni ligament. Odmah je primljena u bolnicu u Italiji, a potom je svoj oporavak nastavila u SAD, gdje je sada operisana. Doktori su joj konačno izvadili sve pločice i šrafove, a ona je objavila kratak snimak kojim je šokirala svoje pratioce: "Sve su mi ovo izvadili iz noge", napisala je Amerikanka kojoj je desna noga u zavojima.

Izvor: Instagram/ lindseyvonn

Deveta operacija ne znači i da je oporavak završen, najvjerovatnije je pred njom još nekoliko mjeseci u kojima će probati da povrati fleksibilnost noge, ali je pitanje da li će više nikada biti ista - niti da li će se opet takmičiti u skijanju.

Prolazi kroz težak period

"Moja lijeva noga se zapravo oporavlja veoma lijepo. I dalje nemam prednji ukršteni ligament, pa će biti potrebno da mi izvade metal iz noge i da to poprave. Problem je moj desni skočni zglob. I dalje je polomljen, ali više ne boli toliko", rekla je ona za "Sports centar" prije nekoliko nedjelja i priznala da prolazi kroz jako težak životni period, možda i najteži u svojoj karijeri, jednoj od najvećih ikada u ovom sportu.

Vidi opis Lindzi Von pokazala šta su joj izvadili iz noge: Operisana devet puta, ljudi u šoku kroz šta prolazi Lindzi Von Lindzi Von Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Thibault de Rivaz / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Johann GRODER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mnogo sam naučila o strpljenju u ovom periodu. Mislila sam da već znam nešto o tome, ali sam zaista doživjela mnogo iskušenja. Osjetila sam da je napredak veoma spor, iako radim veoma naporno. Kosti ne mogu da zacijele na isti način kao ligamenti i na to nisam bila naviknuta."

Podsjetimo, Lindzi Von se povrijedila na Svjetskom kupu uoči Zimskih olimpijskih igara, ali je ipak odlučila da nastupi. Imala je bandažirano koljeno i doživjela je jezivu povredu zbog koje još trpi posljedice.