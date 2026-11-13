Ruska sačekuša u hotelu od pet zvjezdica u Abu Dabiju: Ekspresno osuđen Nurmagomedov i svi napadači na UFC zvijezdu

Usman Nurmagomedov uhvaćen je u napadu na Dvališvilija u Abu Dabiju, a kazne su brzo uslijedile.

Izvor: X.com

Ruska MMA zvijezda Usman Nurmagomedov (28) i njegova pratnja ekspresno su kažnjeni zatvorskim i novčanim kaznama u Abu Dabiju nakon šokantnog napada u hotelu.

Nurmagomedov je u srijedu napao gruzijsko-američku UFC zvijezdu Meraba Dvališvilija (35), ošamarivši ga u lobiju hotela "Jas Hilton" u osvetničkoj akciji koju su snimali njegovi prijatelji.

Gruzijsko-američki borac Dvališvili je uzvratio udarac zajedno sa svojim snimateljem, a sukob je brzo prerastao u potpuni haos. Dvališvili je ostao krvav i u modricama, a napadače su nadležni organi brzo priveli.

Ekspresno osuđeni svi napadači

Russian MMA fighter and seven others sentenced after slap turns into mass fight in UAEAn Abu Dhabi court in the UAE has sentenced Russian MMA fighter Usman Nurmagomedov and members of his team to 6 months in prison for a mass brawl with Georgian former UFC champion Merab Dvalishvili.Nurmagomedov, accompanied by several people, approached Dvalishvili from behind while he was giving an interview and slapped him over a conflict between Dvalishvili and Usman’s brother Umar, after which a mass fight broke out.Eight participants in the brawl were sentenced to six months in prison and large fines. Afterward, they will be deported. — Visegrád 24 (@visegrad24)November 13, 2026

Samo dva dana kasnije, Pravosudno odjeljenje u Abu Dabiju donijelo je odluku o kaznama i objavilo je na društvenim mrežama: Šestorica napadača osuđena su na šest mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 72.000 evra po osobi. Takođe, biće automatski deportovani nakon izdržane kazne.

Grupa osuđenih napadača optužena je za "izazivanje panike, narušavanje javnog reda i mira i ugrožavanje života". Dvojica saradnika Nurmagomedova kažnjena su sa po 11.800 evra zbog "narušavanja javnog reda i mira i napada na druge osobe".

I preostala dva člana grupe, koja su snimala napad, dobila su šestomjesečne zatvorske kazne, kaznu od 72.000 evra i oduzeti su im uređaji kojima su snimali. Oni su kažnjeni "zbog povrede privatnosti korišćenjem informacionih tehnologija za snimanje i objavljivanje snimaka tuče".

Dvališvili je trebalo da učestvuje na rvačkom događaju u subotu. Izvršni direktor i suosnivač Čad Bronstin izdao je saopštenje u kojem je potvrdio da će se napadnuti Dvališvili takmičiti.

"Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim da je Merab Dvališvili ponovo sa nama u Abu Dabiju. Željeli bismo da izrazimo iskrenu zahvalnost nadležnim organima u Abu Dabiju na njihovom profesionalizmu i podršci. Ostajemo fokusirani na ono što slijedi i drago nam je što je Merab ponovo sa nama", saopšteno je.

"Sačekuša" je dugo spremana

Zaseda Nurmagomedova i njegovog tima spremana je četiri mjeseca. U julu, Dvališvili se takmičio na RAF događaju u Gruziji, koji predstavlja spektakl slobodnog rvanja, na kojem UFC dozvoljava svojim borcima da se takmiče mimo svojih redovnih obaveza. Dok je boravio na događaju, dagestanski rvač i Umarov prijatelj Ahmed Hadžimagomedov suočio se sa Dvališvilijem zbog njegovog odbijanja bilo kakvog revanša sa Umarom.

Brutalan napad u lobiju hotela

Na snimku hotelskog napada, vidi se kako grupa prilazi Dvališviliju (35) s leđa, nakon čega mu je jedan čovjek rekao par riječi i ošamario ga. Dvališvili je bio uzdrman, a zatim i šutnut, dok ga je zadržavao čovjek sa kojim je bio. Pokušao je da uzvrati, ali ga je više muškaraca savladalo, a napadnut je i njegov pratilac. Na kraju su grupe razdvojene, a Dvališvili se oglasio na društvenim mrežama.

On je u videu, krvav i u modricama, dok je primao pomoć rekao: "Kako podmukao potez, momci. Samo nas dvojica, moj prijatelj i ja, došli smo ovdje u Abu Dabi, a Usman i njegovi prijatelji su došli kao zmije s leđa. Kakvi ste vi to borci? Kakav čovjek to radi? Ako želite da se borite, hajde da to uradimo na pravi način. Došli ste kada nas je bilo dvojica, bili ste pripremljeni. Koji k***c?!"

Njegov pratilac je potom dodao: "S leđa? Vi sebe nazivate muškarcima? Ti si mala k***a."

Dvališvili je nastavio: "Vi ste podmukli momci. Niste pravi muškarci. Ovo pokazuje vaš karakter, koji k***c, momci? Ako hoćete da se tučemo, hajde da se tučemo. Mi smo borci. Ja govorim direktno, a vi ste prišli s leđa. Ne znam koliko vas je, svi tvoji prijatelji su nas čekali na podmukao način, vau. Znao sam, momci, znao sam kakvi ste. Usman, Umar i njegovi prijatelji su prišli podmuklo s leđa, toliko momaka. Vau. Ja sam dobro, ljudi. Svi moji prijatelji i porodica, je*eno sam dobro. Ja sam borac. Ovo za mene nije ništa, ali pokazuje kakvi ste vi ljudi. P***e to rade, brate. Mi smo ratnici."