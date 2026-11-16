"Naravno da nije pružila ruku, niti čestitala": Poslije svega, Ruskinja se javno obratila Ukrajinki

Ruski mediji ukazali na to da Elina Svitolina nije pružila ruku, niti pomenula Miru Andrejevu poslije glatke pobjede ruske senzacije u finalu Završnog Mastersa. Mlađa teniserka je imala šta da kaže starijoj poslije meča.

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Ruska tinejdžerka Mira Andrejeva (19) rutinski je pobijedila Ukrajinku Elinu Svitolinu (32) u finalu Završnog Mastersa u Indijan Velsu i oduzela joj šansu da drugi put podigne svoj najveći trofej u karijeri. "Čudo od djeteta" iz Krasnojarska ukrasilo je sezonu u kojoj je osvojilo i Rolan Garos.

Mediji u Mirinoj zemlji oduševljeno pišu o uspjehu nove ruske teniske senzacije i primjećuju: "Mira je odmah potrčala na tribine ka trenerima i majci. Naravno, nikakvog rukovanja sa Svitolinom nije bilo", prepričao je portal "Sport ekspres" već uobičajenu sliku na Svitolinim mečevima.

Više nikoga ne iznenađuje to što iskusna Ukrajinka ne želi da se pozdravi ni sa jednom teniserkom iz Rusije ili Bjelorusije od početka ruske agresije na njenu zemlju Ukrajinu, 2022. godine. Traumu zbog rata Svitolina nosi duboko u sebi, njom je objašnjavala i svoj nedavni razvod sa teniserom Gaelom Monfisom i taj sukob na frontu prati je i nosi ga sa sobom gdje god da igra. Tako je, nažalost, bilo i u Indijan Velsu.

Uoči turnira, Svitolina nije željela da se fotografiše na uobičajenoj grupnoj fotografiji sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama, pa su organizatori morali da se dovijaju i da smišljaju nova rješenja. U toku turnira Svitolina nije pružila ruku 19-godišnjoj Andrejevoj ni kada ju je Ruskinja razbila u grupnoj fazi, a ni kada je pred njom osvojila prvi put pehar Završnog Mastersa u karijeri. Posljednja teniserka iz Rusije koja je to uspjela bila je velika Marija Šarapova, 2004. godine.

Andrejeva je u finalu servirala dva as udarca, napravila pet dvostrukih servis grešaka i realizovala šest od 16 brejk-lopti. Njena protivnica iz Ukrajine nije imala nijedan as, uz četiri dvostruke servis-greške i tri realizovane brejk-lopte od 12.

Velikim uspjehom u Kaliforniji, Mira Andrejeva je sebi osigurala drugo mjesto na WTA listi, sa malo više od 300 poena zaostatka u odnosu na Ruskinju sa kazahstanskim pasošem Jelenu Ribakinu. Andrejeva će imati veliku šansu da postane "Broj 1" već početkom sljedeće sezone i odmah poslije finala najavila je da će biti spremna za to.

Andrejeva se obratila Ukrajinki

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Za razliku od svoje protivnice Eline Svitoline, koja nijednom riječju nije čestitala ili pomenula rusku šampionku, Andrejeva je obraćanje poslije finala počela u duhu fer-pleja. Prije svega, Andrejeva je zahvalila rivalki na meču i pohvalila njen rad u posljednjih nekoliko mjeseci. Svitolina je na to samo klimnula glavom, u stilu: "Hvala".

"Ova pobjeda mi je motivacija da položim vozački ispit. Doduše, u svom timu imam ljude sa dozvolom koji mogu da me voze. Spremna sam da budem princeza koju će vozikati u autu. Velika mi je čast što se nalazim među najmlađim pobjednicama ovog turnira. Zahvalna sam svom timu što me tjera da svakodnevno naporno radim. Posljednja osoba kojoj želim da se zahvalim sam ja sama. Nisam se predavala do samog kraja i davala sam svoj apsolutni maksimum”, izjavila je Andrejeva u intervjuu na terenu.

Svitolina hvalila sebe, o Miri ni riječ

Svitolina je rekla da nije očekivala da nastupi u finalu.

"Poslije prvog meča na Završnom turniru nisam očekivala da ću igrati u finalu. Drago mi je što mi se ukazala ova prilika. Zahvalna sam onima koji su me podržavali ove nedjelje. Predsezonu ću odraditi aktivnije kako bih u sljedećoj sezoni bila još jača. Moj primjer uspješnog povratka na teren poslije rođenja djeteta trebalo bi da posluži i drugim djevojkama koje razmišljaju o majčinstvu", rekla je Svitolina na ceremoniji dodjele pehara.