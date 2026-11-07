Elina Svitolina u čipkastom miniću i providnim hulahopkama: Cijeli svijet čekao ove slike nakon razvoda i presedana

Elina Svitolina se pojavila na slikanju za WTA u provokativnom izdanju, a zbog nje nije bilo grupne slike pred Završni masters.

Izvor: instagram/solo_for_diamonds's

Desilo se i to slikanje pred Završni masters sezone kod dama i to prvi put bez grupne fotografije. Tako je zahtijevala Ukrajinka Elina Svitolina koja nije htjela da se slika sa Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom i Ruskinjom Mirom Andrejevom.

Bilo je nekoliko slika na kojima je bilo fotografija zajedno, ali ni na jednoj nismo vidjeli svih osam učesnica završnog turnira zajedno. Slikale su se Elena Ribakina, Arina Sabalenka, Mira Andreeva, Koko Gof, Džesika Pegula, Elina Svitolina, Karolina Muhova i Linda Noskova.

Ukrajinka koja nije željela da se slika sa Bjeloruskinjom i Ruskinjom zbog aktuelnog rata u Ukrajini pojavila se u odjevnoj kombinaciji koja je privukla pažnju. Svježe razvedena od Gaela Monfisa pojavila se u bež kožnoj bomber jakni, sivom prugastom sakou i plavoj košulji.

Ipak komentare je privukla crna čipkasta mini suknja koja se jedva vidjela ispod sakoa, kao i crne providne hulahopke, te crne salonke. Pogledajte njen autfit:

Kako su izgledale ostale takmičarke?

Elena Ribakina se slikala sa crnim džemperom, slojevitom ogrlicom oko vrata, satom oko ruke i u plavim farmerkama, najsvedenije. Sa druge strane Arina Sabalenka je nastavila sa provokativnim izdanjima pa se pojavila u crvenom topu, crvenoj kratkoj jakni, mrkoj kožnoj mini suknji i crnim cipelama uz lakovane cipele. Pogledajte:

Consider this a change of perspective The world’s best go from players to superfans at the #FAGEWTAFinals https://t.co/4lshCd7kaj — wta (@WTA)November 6, 2026

Mira Andreeva je bila u plavoj čipkastoj haljini, ali gore je imala vunenu jaknu, dok je Koko Gof uz mini suknju imala vrlo karakteristične čizme, te jaknu. Džesika Pegula se pojavila, kako kažu navijači, poput Šerloka Holmsa, a Karolina Muhova je bila u crnoj kožnoj jakni, crnim dokoljenicama, sa crnom bluzom i crnim lakovanim cipelama.

Sabalenka and Svitolina have finally one thing in commonBoth look like a cheap hooker https://t.co/ol9LhLzbrC — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)November 6, 2026

Svitolina i razvod od Monfisa

"Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam rijetko govorila jeste to šta mi je rat uradio iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se sklonim sa terena jer nisam bila u pravom emotivnom stanju. Danas želim da se malo više otvorim. Ono što niste vidjeli bile su besane noći, sumnje i osjećaj da polako gubim sebe. Gael je sve to vidio. Nikada mi nije pustio ruku. Dugo smo se zajedno borili sa ovim, dajući sve od sebe. Ali, neke bitke se vode duboko u vama, i nikakva količina tuđe ljubavi ne može da ih dobije umjesto vas", napisala je Ukrajinka o kraju svog braka sa Monfisom.

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