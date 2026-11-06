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Skandal: WTA povukao radikalan potez zbog Eline Svitoline

Skandal: WTA povukao radikalan potez zbog Eline Svitoline

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ukrajinka Elina Svitolina je postavila ultimatum WTA pred početak Završnog turnira.

WTA neće organizovati zajedničko fotografisanje zbog Eline Svitoline Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Presedan na Završnom WTA turniru, ove godine neće biti zajedničke fotografije najboljih u sezoni, a razlog je i više nego šokantan. Ukrajinka Elina Svitolina ne želi da pozira sa Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom i Ruskinjom Mirom Andrejevom, zbog dobro poznatih političkih razloga.

Svitolina je rat u Ukrajini shvatila kao ličnu borbu, što i te kako utiče na njen profesionalni i lični život. Nedavno je objavila razvod braka sa Gaelom Monfisom, a kao jedan od ključnih razloga je navela psihičko stanje uslovljeno dešavanjima u njenoj domovini.

Kako će WTA riješiti problem?

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Umjesto tradicionalne zajedničke fotografije, WTA će napraviti pojedinačne portrete koji slave "individualnost", a svima je jasno da se iza krije politička odluka.

Ruski i bjeloruski predstavnici i dalje igraju bez obilježja zemlje i trpe najveće moguće sankcije, ali kada je riječ o ovom konkretnom slučaju, WTA će samo ispuniti "hir" Ukrajinke. Nije joj dovoljno što protivnice redovno ponižava odbijanjem da se rukuje, a sada je sve otišlo jako daleko...

Završni WTA turnir igraće se od 8. do 15. novembra, a zbog bezbjednosnih razloga premješten je iz Saudijske Arabije u Indijan Vels.

Svitolina se razvela zbog rata

Slavni teniski par je odlučio da stavi tačku na brak u kojem je dobio kćerku. Ukrajinka je otvoreno priznala da više nije ista poslije dešavanja u domovini i da je odlučila da nastavi sama u svojoj borbi.

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

"Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam rijetko govorila jeste to šta mi je rat uradio iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se sklonim sa terena jer nisam bila u pravom emotivnom stanju. Danas želim da se malo više otvorim. Ono što niste vidjeli bile su besane noći, sumnje i osjećaj da polako gubim sebe. Gael je sve to vidio. Nikada mi nije pustio ruku. Dugo smo se zajedno borili sa ovim, dajući sve od sebe. Ali, neke bitke se vode duboko u vama, i nikakva količina tuđe ljubavi ne može da ih dobije umjesto vas", napisala je Ukrajinka o kraju svog braka sa Monfisom.

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WTA Elina Svitolina

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