Nedjeljni horoskop: Bikovi preispituju svoja osjećanja, Rakovi dobijaju neočekivanu poruku, a vi?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 26. oktobra do 1. novembra 2026. godine!

Pročitajte prognozu za svih 12 horoskopskih znakova i saznajte koji će vam dani biti najpovoljniji.

OVAN

Nedjeljni horoskop od 26. oktobra do 1. novembra 2026. godine donosi nedjelju u kojoj biste mogli da shvatite da ne morate baš svaku odluku da donesete odmah. Na poslu će da se otvori mogućnost da preuzmete inicijativu, ali prije nego što obećate da možete sve, provjerite koliko vremena zaista imate. Moguće je da će neko da vam ponudi saradnju koja na prvi pogled djeluje neobično, ali bi mogla da donese zanimljivo iskustvo. Kada je riječ o novcu, pripazite na troškove koji nastaju iz želje da sebi popravite raspoloženje. Partner bi mogao da vam zamjeri što razgovore o važnim temama stalno odlažete za neki drugi dan. Slobodni Ovnovi mogli bi da obnove komunikaciju sa osobom sa kojom su nekada imali mnogo toga zajedničkog. Više sna i manje žurbe pomoći će vam da povratite energiju. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Jedna kupovina, poziv ili usputan razgovor mogli bi da promijene vaše planove za cijelu nedjelju. Na poslu će neko da traži vaše mišljenje tek kada stvari krenu pogrešnim putem. Pomozite, ali nemojte da preuzmete i posao i odgovornost za tuđe odluke. Novac ćete najradije da trošite na dom, mada bi vrijedilo da razlikujete ono što vam nedostaje od onoga što samo lijepo izgleda na fotografiji. Partner će željeti više zajedničkog vremena bez gostiju i drugih obaveza. Slobodni Bikovi mogli bi drugačije da pogledaju osobu koju redovno sreću, ali je do sada nisu doživljavali kao potencijalnog partnera. Možda je to osoba prema kojoj su ranije već imali emocije, ali su zbog straha od neuspjeha odlučili da na taj odnos stave tačku. Prijali bi vam lagana šetnja i raniji odlazak na spavanje. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Narednih sedam dana mogli bi da vam donesu više informacija nego što ćete uspjeti da obradite, a jedan razgovor mogao bi da bude važniji nego što će u početku da vam se čini. Na poslu ćete lako da pronalazite rješenja, ali česte promjene prioriteta lako će da vas izbace iz ritma. Zapišite obaveze umjesto da se oslanjate na pamćenje i nemojte da pristajete na dodatni zadatak samo zato što vam djeluje jednostavno. Finansijski, obratite pažnju na sitne iznose koji se ponavljaju i polako opterećuju budžet. U ljubavi vam je potrebna mentalna bliskost, pa bi partnerov iskren razgovor mogao da vam znači više od skupog poklona. Slobodni Blizanci mogli bi da se zainteresuju za nekoga sa kim se najprije povezuju kroz humor i dopisivanje. Odvojite vrijeme za aktivnosti koje ne zahtijevaju stalnu dostupnost na telefonu. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

RAK

Nedjeljni horoskop od 26. oktobra do 1. novembra 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete da se nađete između onoga što drugi očekuju od vas i onoga što je vama zaista potrebno. Na poslu će da se pokaže da ste predugo ćutali o nečemu što vam smeta, pa ćete imati priliku da mirno iznesete svoje stavove. Ne morate da budete neprijatni da biste bili jasni. Mogući su i neplanirani izdaci vezani za porodicu, kuću ili nešto što ste odavno odlagali da popravite. Partner bi mogao da primijeti da ste zamišljeni i da pomisli da je razlog u vašem odnosu, iako vas zapravo muče druge stvari. Slobodni Rakovi mogli bi da dobiju poruku koja će probuditi uspomene, ali prije odgovora razmislite da li vam nedostaje ta osoba ili osjećaj koji ste nekada imali. Više će vam prijati mirnije večeri i druženje sa ljudima uz koje ne morate da glumite dobro raspoloženje. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

LAV

Neko bi ove nedjelje mogao da vam pruži priliku koju ste dugo priželjkivali, ali neće biti dovoljno da samo ostavite dobar prvi utisak. Na poslu će da se cijeni vaša kreativnost, naročito ako uspijete da ideju pretvorite u konkretan rezultat. Ipak, nemojte odmah da odbacujete tuđe predloge, jer bi vam upravo drugačiji pogled mogao da pomogne da unaprijedite ono što ste zamislili. Kada je novac u pitanju, pripazite na želju da sebi priuštite nešto posebno nakon napornog dana. Partner bi mogao da očekuje da pokažete više interesovanja za njegove planove, umjesto da se razgovori stalno vraćaju na vaše obaveze. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku pažnju na mjestu na kojem uopšte nisu planirali da se zadržavaju. Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite nagomilane napetosti. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

DJEVICA

Nedjeljni horoskop od 26. oktobra do 1. novembra 2026. godine donosi priliku da završite nešto što vam već neko vrijeme stoji nad glavom, ali samo ako prestanete da tražite savršen trenutak za početak. Na poslu ćete da primijetite grešku koju su drugi previdjeli, što bi moglo da vam donese priznanje, ali i dodatne obaveze. Jasno odredite šta možete da završite, a šta mora da sačeka. Finansije će da zahtijevaju malo više organizacije, naročito ako planirate veći izdatak do kraja mjeseca. U ljubavi ćete željeti konkretne postupke, a ne obećanja koja se stalno odlažu. Partner bi mogao da vas iznenadi kada shvati da vam je potrebna podrška, a ne još jedan savjet. Slobodne Djevice mogle bi da upoznaju zanimljivu osobu preko posla, zajedničkog poznanika ili neke svakodnevne obaveze. Nemojte da zanemarujete umor samo zato što još imate šta da završite. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

VAGA

Pred vama je nedjelja u kojoj bi jedna odluka koju dugo odlažete konačno mogla da dobije svoj odgovor. Na poslu ćete da budete u prilici da posredujete između ljudi koji se ne slažu, ali nemojte da dozvolite da zbog želje za mirom prećutite ono što i sami mislite. Vaše ideje biće uvjerljivije ako ih iznesete bez previše opravdavanja. Moguće je da ćete da poželite da osvježite garderobu ili promijenite nešto u svom prostoru, ali provjerite budžet prije nego što krenete u kupovinu. Partner će da želi da zna na čemu je sa vama, naročito ako ste posljednjih dana bili neodlučni. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju nekoga ko se razlikuje od njihovog uobičajenog tipa, ali upravo bi ta razlika mogla da probudi interesovanje. Pronađite ravnotežu između druženja i vremena koje provodite sami. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Naredni dani mogli bi da vam pokažu da ne mora svaka situacija da ima skriveno značenje i da ponekad vrijedi da sačekate prije nego što donesete zaključak. Na poslu bi mogla da se pojavi informacija koja mijenja način na koji gledate na neki zadatak ili osobu sa kojom sarađujete. Sačekajte da saznate sve činjenice prije nego što reagujete. Novac ćete željeti da držite pod kontrolom, pa je ovo dobar trenutak da preispitate troškove koje ste prihvatili iz navike. U ljubavi bi moglo da dođe do razgovora koji ste oboje izbjegavali, ali bi iskrenost mogla da vam donese više olakšanja nego što očekujete. Slobodne Škorpije mogle bi da osjete privlačnost prema osobi koja ne otkriva odmah mnogo o sebi. Ipak, nemojte da dozvolite da neizvjesnost zamijeni stvarnu bliskost. Obratite pažnju na napetost u tijelu i pronađite način da se opustite. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRIJELAC

Nedjelja bi mogla da počne sasvim uobičajeno, a da se završi planom koji vam ranije nije ni padao na pamet. Na poslu će da vam prijaju zadaci koji ostavljaju prostor za samostalnost, dok stroga pravila i nepotrebni sastanci mogu da vas učine nestrpljivim. Ako imate ideju koju već dugo čuvate za sebe, sada je dobar trenutak da je predstavite ljudima koji bi mogli da vam pomognu da je ostvarite. Pazite na troškove vezane za izlaske, putovanja i spontane dogovore. Partner bi mogao da vam predloži zajedničku aktivnost koja će da razbije rutinu, čak i ako podrazumijeva samo promjenu uobičajenog plana za vikend. Slobodnim Strijelčevima mogla bi da se javi osoba sa kojom su mislili da više neće biti u kontaktu i da je njihova priča završena. Sada je dobro vrijeme da iskoristite taj trenutak i iskreno priznate osjećanja koja imate. Potrebno vam je više kretanja i manje vremena provedenog u zatvorenom prostoru. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

JARAC

Ove nedjelje mogli biste da shvatite da se neke stvari neće pokrenuti dok ne prestanete da čekate da svi drugi ispune svoj dio dogovora. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko ste pouzdani, ali pripazite da se vaša odgovornost ne pretvori u naviku da rješavate svaki tuđi problem. Razgovor o novcu, honoraru ili uslovima saradnje mogao bi da postane važniji nego što ste očekivali. Nemojte da umanjujete vrijednost svog rada samo da biste izbjegli neprijatan razgovor. Partner bi mogao da poželi više spontanosti i nježnosti, dok ćete vi možda pokušavati da ljubav pokažete kroz praktičnu pomoć. Slobodni Jarčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja djeluje ozbiljno, ali umije da ih nasmije kada to najmanje očekuju. Napravite pauzu prije nego što umor počne da utiče na vaše raspoloženje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

VODOLIJA

Neke ideje koje su vam se ranije činile previše neobičnim ove nedjelje mogle bi da dobiju konkretnu primjenu. Na poslu ćete imati priliku da predložite drugačiji pristup, ali ćete morati da objasnite i kako bi on funkcionisao u praksi. Ne očekujte da svi odmah razumiju ono što ste vi već razradili u glavi. Finansijski, pripazite na kupovine povezane sa tehnologijom, hobijima ili novim interesovanjima koja vas brzo oduševe. U partnerskim odnosima biće važno da ne pretpostavljate da druga strana zna šta vam je potrebno samo zato što se dugo poznajete. Slobodne Vodolije mogle bi da se zbliže sa osobom sa kojom najprije dijele interesovanja, stavove ili neobičan smisao za humor. Promjena rutine mogla bi da vam popravi raspoloženje, ali nemojte da zatrpavate svaki slobodan trenutak novim planovima. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 26. oktobra do 1. novembra 2026. godine donosi vam intuiciju koja će da vam pomogne da primijetite ono što drugi previđaju, ali biće važno da razlikujete osjećaj od činjenica. Na poslu biste mogli da dobijete zadatak koji zahtijeva više strpljenja i kreativnosti nego što ste očekivali. Nemojte da se povlačite ako vam je potrebna dodatna informacija ili pomoć kolege. Kada je riječ o finansijama, izbjegavajte da pozajmljujete novac ili prihvatate trošak samo zato što vam je neprijatno da nekome kažete ne. Partneru bi moglo da znači da otvoreno govorite o svojim osjećanjima, umjesto da očekujete da sam primijeti da vas nešto muči. Slobodne Ribe mogle bi da se iznenade kada shvate da im pažnju privlači neko ko je do sada bio samo prijatelj ili poznanik. Prijali bi vam kreativni hobiji, mirnija muzika i više vremena za sebe. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

(Mondo)