Uvoz luksuznih automobila: Tri najskuplja plaćena 1,5 miliona KM

Najskuplji automobil uvezen u BiH u osam mjeseci ove godine je "ferari f142", za kojeg je ponosni vlasnik platio 489.457 KM, plus 83.260 KM dažbina, potvrđeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

U BiH su tokom ove godine uvezena još dva automobila skuplja od 400.000 KM i to oba "lamborgini urus", od kojih je jedan vrijedan 426.664 KM i još 72.581 KM dažbina, a drugi je vlasnika koštao 425.993 KM, plus dažbine 72.453 KM.

Iz UIO BiH kažu da su uvezena i još tri "lamborginija", i to model "urus 636" od 371.672 KM plus dažbine 63.315 KM, zatim "urus ZL301A" 364.729 KM i 62.135 KM dažbina, te "lamborgini hurikan 724" vrijedan 347.244 KM plus 59.057 KM dažbina.

Uvezena su dva "poršea 911 turbo S" koji su koštali 312.234 KM plus dažbine 53.103, a drugi 311.690 KM i za dažbine 53.011 KM, dva "mercedesa AMG G63" od 293.582 KM plus dažbine 49.924 KM i 292.737 KM plus dažbine 49.798 KM.

Ukupno gledano deset najskupljih automobila uvezenih u osam mjeseci plaćeno je više 4,2 miliona KM, od čega su vozila plaćena više od 3,6 miliona KM, a za njih je dato više od 620.000 KM dažbina, objavile su "Nezavisne novine".

Najskuplji četvorotočkaš koji je uvezen u BiH u 2020. godini koštao je oko 622.000 KM, i to "ferari 488 pista f142" vrijednosti 531.985 maraka, dok su uvozne dažbine iznosile 90.459 KM.

Predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori Federacije BiH Haris Muratović rekao je da su se čak i prošle godine u jeku pandemije kupovali skupi automobili, ali da je sigurno malo građana koji sebi mogu tako nešto priuštiti.

On ističe da kupovina skupocjenih automobila nije pokazatelj da li ima krize kod građana, nego je suština raslojavanje koje postoji u društvu između ljudi koji kupuju najjeftinija vozila i onih koji su u stanju da potroše gotovo nezamislive cifre za jednog četvorotočkaša.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da vozila takve vrijednosti kupuju rijetki ekstremno bogati pojedinci, a neki od najvećih kupaca luksuznih i preskupih vozila su institucije vlasti čiji vozni parkovi su, kako kaže, sramotno brojni i luksuzni.