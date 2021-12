Najavljeno simbolično pojeftinjenje goriva u Srpskoj

Zbog višesedmičnog pada cijene sirove nafte na svjetskoj berzi, do kraja ove sedmice moglo bi da dođe i do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Ovo su potvrdili u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS, naglasivši da su procjene da bi litar benzina i dizela u RS u prosjeku mogao da bude jeftiniji za jedan do tri pfeniga.

"S obzirom na trenutnu situaciju na svjetskoj berzi, odnosno pad cijena sirove nafte, procjena je da će doći do pojeftinjenja i na pumpama u Srpskoj. Tako bi do kraja ove sedmice cijene goriva mogle da budu niže za jedan do tri pfeniga po litru", rekao je za Srpskainfo predsjednik ove grupacije Dragan Trišić.

Ovaj list navodi da se litar benzina i dizela na pumpama u RS kreće 2,34 do 2,39 KM.

Zvanična statistika pokazuje da je gorivo u Srpskoj od početka ove godine, do oktobra, poskupilo za skoro 22 odsto. Tako je u januaru ove godine litar benzina i dizela koštao 1,78, a u prošlom mjesecu u prosjeku 2,27 KM.