Ima li kraja poskupljenjima goriva? Naredne sedmice nove cijene

Gorivo u Republici Srpskoj je poskupilo ove sedmice u prosjeku za četiri do šest feninga, a nove, uvećane cijene očekuju se već naredne sedmice.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Trenutne cijene benzina BMB95 su od 2,29 do 2,42 konvertibilnih maraka, dizel ED5 2,25 do 2,35 KM zavisno od regije i distributera kaže za Srpskainfo Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS.

On kaže da su i cijene plina takođe u više navrata povećane, a posljednji put je to bilo prije dva dana i to u prosjeku za pet feninga. Sada je maloprodajna cijena od 1,36 KM do 1,45 KM.

"Ove sedmice će cijene goriva biti na ovom nivou, dok se naredne sedmice očekuje blagi rast od oko dva do četiri feninga", dodaje Trišić.

Vlada Republike Srpske je u aprilu ove godine donijela uredbu kojom je ograničena marža trgovcima nafttnih derivata.

"Trgovicma koji obavljaju trgovine naftnim derivatima propisana je maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litri derivata, dok je trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna marža od 0,25 KM po litru", ističu u Ministarstvu trgovine.

Inspekcijski nadzor nad primjenom uredbe obavlja Tržišna inspekcija.