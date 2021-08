Cijene goriva u Federaciji BiH rastu, naftaši iz Srpske tvrde da neće biti promjena ni narednih 15 dana

Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu u protekloj sedmici je rasla za više od deset odsto, a ovaj rast će se različito odraziti na cijene u entitetima u Bosni i Hercegovini.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

U Republici Srpskoj se cijene neće mijenjati, potvrdio je Dragan Trišić iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

"Trenutno se cijene u Republici Srpskoj kreću od 2,11 do 2,18 KM za BMB95 i 2,04 do 2,15 KM za ED5, TNG 0,11 do 1,17 KM zavisno od distributera i regije. Mislim da cijene neće rasti u narednih 15 dana, ali to svakako zavisi i od ulaznih cijena te po dinamici berzanskih kretanja. Naravno da dešavanja na svjetskom nivou mogu da budu faktor nestabilnosti cijena, ali smatram da naftni sektor ima dovoljno zaliha", rekao je Trišić za Klix.ba.

Mađutim, stanje u FBiH je drugačije, te su nam iz Federalnog ministarstva trgovine kazali kako su danas do 14 časova dobili 19 obavijesti o promjeni cijena i marži.

"Trenutne cijene premium bezolovnog benzina 95, BAS EN 228 – BMB 95, u Federaciji se kreću od 2,06 do 2,36 KM, a dizel BAS EN 590 od 2,01 do 2,26 KM po litru. Ističemo da je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Navedenom Odlukom privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata. Predmetna Odluka je na snazi i primjenjuje se od 3. 4. 2021. godine", kazali su iz ovog ministarstva.

Dodaju da se informacije o cijenama naftnih derivata u FBiH mogu saznati i preko njihove aplikacije FMT FBiH oil info, gdje su cijene derivata poredane od najnižih do najviših.

Uskoro bi ova aplikacija mogla biti dostupna i u Republici Srpskoj, piše Klix.ba.