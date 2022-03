Objavljeno u kojim evropskim zemljama se najviše"vraća" kilometraža

BiH je zemlja u kojoj se uglavnom kupuju polovni automobili, što dovodi do rizika od pojedinih prevara.

Izvor: Rina

Rizik od prevare kada je riječ o pređenoj kilometraži kod prodaje polovnih automobila predstavlja problem sa kojim se ne suočavaju samo domaći kupci i zakonodavsto, već i čitava Evropa, pokazalo je istraživanje platforme za provjeru istorije vozila "carVertical" koja je ovo istraživanje sprovela na uzorku od 900.000 automobila iz čitave Evrope tokom 2021. godine.

Rezultati istraživanja su pokazali da je kupovina polovnih automobila najrizičnija u zemljama centralne i istočne Evrope. Kod 24 odsto automobila koji se kupe u Letoniji su zabilježene promjene, odnosno takozvana "vraćanja" kilometraže, iz čega proizlazi da svaki četvrti kupac polovnih vozila u ovoj evropskoj zemlji vozi auto sa lažiranom kilometražom.

Drugo mjesto na listi na osnovu prevara u vezi sa pređenim brojem kilometara zauzima Rumunija. U ovoj zemlji svaki peti automobil, to jest skoro 20 odsto vozila prodatih u ovoj zemlji ima problem istinitim podacima o pređenoj kilometraži.

Istraživanje je pokazalo da se na trećem mjestu nalazi Estonija, potom Litvanija na četvrtom, dok su Rusija i Ukrajina takođe pri vrhu liste zemalja sa najčešćim prevarama pređene kilometraže vozila.

Sa druge strane, situacija u nekim zemljama centralne i južne Evrope izgleda mnogo bolje, ali i "najpoštenija" tržišta se ipak suočavaju sa ovim problemom. Pokazalo se da svako 10 provjereno vozilo u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji ima vraćenu kilometražu. Procenat ovih vozila dostiže 12 odsto u Poljskoj i 14 odsto u Mađarskoj.

U kompaniji "Car Vertical" napominju da lažiranje kilometraže u Evropi stvara vozačima milijarde evra neplaniranih troškova svake godine. Uprkos tome što kupujući jeftinija vozila ljudi misle da će potrošiti manje novca za solidan kvalitet, dešava se suprotno - popravke postaju skuplje u slučaju kada vozilo ima "mutnu" istoriju korišćenja.

"Glavni izvori polovnih vozila za istočnu Evropu su Njemačka, Francuska, Belgija, Holandija i Italija. Međudržavna kupovina vozila je najrizičnija jer u ovim slučajevima dolazi do najvećeg broja prevara kada pričamo o kilometraži. Vraćanje kilometraže je takozvani ,'nevidljivi zločin'. Prema nekim istraživanjima, to proizvodi ekonomsku štetu od više od 9 milijardi evra na godišnjem nivou, i to samo u Evropi", objašnjava Matas Buzelis iz ove kompanije.

Prema njegovim riječima, problem sa kojim se suočavaju istražioci je to što je gotovo nemoguće efikasno pratiti kriminalce koji se bave ovim vidom prevare, a tu je i pitanje kazne u slučaju kada se ovakva prevara ustanovi. Zakonodavstva zemalja zapadne Evrope izriču velike finansijske ili zatvorske kazne za ovaj zločin. Istraživanje je pokazalo da često nema dovoljno resursa za rješavanje ovakvih slučajeva u okviru slabijih tržišta, gdje su vozila na auto-placevima u prosjeku starija.

(MONDO/Informer)