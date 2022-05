Raškaj: BiH zbog trenutne situacije u svijetu ima veliki potencijal za ulaganje, a političari ''tjeraju'' Lidl

Marketing menadžer kompanija Posao.hr i Boljiposao.ba Dominik Raškaj izjavio je da je njemačka kompanija Lidl prekinula investiranje u BiH zbog nemara i nepotrebnih izjava lokalnih političara o nacionalnim temama, ali da BiH ima veliki potencijal za ulaganje.

Izvor: Promo/Lidl

Raškaj kaže da turbulencije na energetskom tržištu zbog rata u Ukrajini i sitaciju sa ''lokdaun'' zatvaranjima u Kini, imaju ogroman uticaj na ekonomiju u svijetu. Navodi da zbog toga postoji veliki potencijal za ulaganje u Hrvatsku, koja je koliko - toliko manje zavisna o ruskom gasu i može pružiti brojne druge izvore energije za proizvodnju, a da su trenutno u najboljoj poziciji Srbija i naročito BiH. Zatim je spomenuo i Lidl

"S tim da je BiH trenutno nemarom i nepotrebnim izjavama lokalnih političara koji se bave nacionalnim temama izgubila jednog od najvećih investitora, tačnije Lidl, što su i oni sami precizirali u saopštenju za javnost. Upravo to cijelo ovo vrijeme upozoravam - kako nesmotrene izjave lokalnih političara koji se bave nacionalnim temama mogu naštetiti novim potencijalnim investitorima kojima je BiH upravo idealno tržište, što je u interesu i samim građanima koji bi pronašli sigurno i stabilno poslovno okruženje s kvalitetnim primanjima", rekao je Raškaj, prenosi Jutarnji list.

Napomenuo ''lokdaun" u Kini uništava ekonomiju cijelog svijeta, a da su sve ekonomije jednim dijelom same odgovorne za to jer su se oslonile na Kinu koja je trenutno "jedna velika fabrika za cijeli svijet" u proizvodnji raznih dijelova za razne segmente.

Raškaj smatra da je vijest o obustavi ruskog gasa prema Poljskoj i Bugarskoj veliki šok. Međutim, tvrdi da skoro sve države ''jedno pričaju, a drugo rade".

"Gazprom je spreman obustaviti i ostalim 'neprijateljskim' zemljama isporuku gasa ako ne budu plaćali u ruskim rubljama. Međutim, određene zemlje poput Italije, Poljske i Estonije nisu pretjerano zabrinute jer su diplomatskim putem preko susjednih zemalja riješili pitanje snabdijevanja gasom, a to se pak ne može reći za Austriju i Njemačku koje su, napominjem, jake ekonomske sile u Evropi koje trenutno jako zavise o ruskom gasu. Ja ne bih želio ulaziti u detalje i komentarisati trenutni energetski sukob Zapada i Rusije, ali i Ukrajine i Rusije, jer nisam kompetentna osoba za to, no očigledno je da se za javnost plasiraju jedne informacije, a da ispod stola svako za svoj interes lobira", objašnjava Raškaj.

Lidl u BiH

Podsjećamo Lidl je početkom prošle godine osnovao kompaniju u Bosni i Hercegovini i najavio ulazak na bh. tržište. Formalni osnivač Lidla BiH je firma "W E-International Zweite GmbH", a sjedište društva je bilo u Sarajevu. Tada je objavljeno da je početni kapital kompanije "Lidl BH d.o.o." skoro million maraka, ali je kapital povećan početkom godine na gotovo 50 miliona KM.

Prvobitno su bile registrovane filijale u Sarajevu, na Stupu i Marijin-Dvoru, te u Brčkom i Banjaluci.

Međutim, prema najnovijim podacimana, prenijeli su mediji u aprilu, ostale su filijale u Brčkom (Bulevar mira br. 22) i Banjaluci (Sime Šolaje br. 1a), dok onih koje su bile registrovane u Sarajevu više nema u registru.

Kompanija Lidl nešto ranije je potvrdila da u ovom trenutku ne raspolaže sa informacijama da li i kada će biti otvorena Lidl prodavnica u Sarajevu, a naveli su da "pomno osluškuju tržište i da imaju dugoročne planove na Balkanu".