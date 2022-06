Manja potražnja: Kukuruz pojeftinio, meso još neće

Uprkos tome što je cijena kukuruza kao jedne od najvažnijih žitarica u proizvodnji stočne hrane pala, domaći stočari poručuju da ne treba očekivati pojeftinjenje mesa.

Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja u Republici Srpskoj, Mišo Maljčić kaže da je ohrabrujuće što je cijena kukuruza već nekoliko sedmica u padu, te da tona sada košta oko 600 KM, dok je prije mjesec i po iznosila više od 800 maraka.

"Istina je da je kukuruz najzastupljeniji po kilogramima u stočnoj hrani i da od njega realno zavisi sama kalkulacija u proračunu proizvodnje, ali njegovo pojeftinjenje neće uticati na pad cijena stoke i mesa. Mi već treću godinu nismo marke zaradili i ovo bi sada mogla biti prilika da bar malo poslujemo rentabilno. Nadamo se da bi konačno mogla poskupjeti i svinjetina iz uvoza koja nam konstantno obara cijenu. To bi bila naša prilika za zaradu", rekao je Maljčić.

On je dodao da se cijena prasića po kilogramu žive vage sada kreće oko pet maraka, dok se tovljenici prodaju za četiri KM po kilogramu, piše "Glas Srpske".

"I to ni izbliza nisu visoke cijene naspram onih stočne hrane. Svinjetina u mesnicama košta između deset KM i 12 KM i znam da je to narodu puno ali realno govoreći to je ništa kako može biti. Svi parametri u proizvodnji su izrazito visoki i za sada nema naznaka da će padati, izuzev kukuruza za koji očekujem da dodatno pojeftini s obzirom da će ubrzo žetva", ispričao je Maljčić i pojasnio da je do pada cijene kukuruza došlo usljed manje potražnje budući da su farmeri smanjili stočarski fond, a jedan od razlog je i što su pristigle druge žitarice poput ječma i zobi.

Da do pojeftinjenja mesa neće doći tvrde i tovljači pilića i junadi.

Direktor tešanjske kompanije “Madi” Maid Jabandžić kaže da se uprkos jeftinijem kukuruzu ne može očekivati ni pojeftinjenje piletine jer druge ulazne komponente u proizvodnji ne prate pad cijene osnovne žitarice.

"Cijena sojine sačme nije promijenjena, a ječam je čak i nešto skuplji tako da blagi pad kukuruza ne mijenja ništa posebno, bar ne u ovom momentu. Proces tova, odnosno ciklus traje 60 dana i ako, na primjer, prvi mjesec imamo skuplji tov, a narednih 30 dana po nižim cijenama repromaterijala, to ne može uticati na pad cijene mesa. Potrebno je da bar jedan kompletan ciklus imamo niže cijene", pojasnio je Jabandžić.

On je podsjetio da je cijena piletine od kraja aprila do sada snižena između 15 i 20 odsto.

"Kilogram piletine više nije 14 KM kako je bilo proljetos, file sada košta oko deset maraka. Bio bi najsrećniji da je piletina još jeftinija ali situacija sa žitaricama je takva, kakva je", kazao je Jabandžić i dodao da je nemoguće prognozirati kako će se kretati cijene pilećeg mesa u narednim mjesecima.

Vlasnik farme “Zelen gaj” iz Gradiške Ranko Sarajlić ističe da bi cijena junećeg mesa mogla dodatno rasti, te da o pojeftinjenju za sada nema govora.

"Proizvodnja tovljene junadi u Srpskoj je smanjena, a s obzirom da će to izazvati rast potražnje može doći samo do poskupljenja. Pad cijene junećeg mesa ne može se očekivati ni iz razloga jer smo stoku koja je sada dorasla za klanje hranili skupim kukuruzom. Treba proći najmanje pola godine da bi cijena bila niža", rekao je Sarajlić i pojasnio da cijena tovljene junadi koja se sada kreće oko šest maraka po kilogramu žive vage nije ni izbliza isplativa u odnosu na cijenu žita koju su do juče plaćali.

Nepisano pravilo

Mišo Maljčić kaže da u stočarskoj proizvodnji vlada nepisano pravilo koje glasi “jeftino žito - skupo meso” i obrnuto.

"Kada žito rodi i cijena bude niska ljudi se mahom okrenu uzgoju stoke kako bi tako potrošili kukuruz i zaradili više, a kad je kukuruz skup ljudi stoku prodaju za sitne novce samo da isprazne štale i ne idu u gubitke", pojasnio je Maljčić.