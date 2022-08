Petrović: Cijena struje u Srpskoj neće se značajnije mijenjati do 2025. godine

Cijena struje u Republici Srpskoj višestruko je niža u odnosu na zemlje okruženja i neće se značajnije mijenjati do 1. januara 2025. godine, kada će sve biti na bazi tržišnog poslovanja, izjavio je generalni direktor Elektroprivrede RS (ERS) Luka Petrović.

"Do tada nemamo strahova od ozbiljnih pomjeranja cijene električne energije, a tada, ako ne budemo napravili značajne proizvodne kapacitete, može doći do značajanog pomjerenja", rekao je Petrović i dodao da to preduzeće do tada ima prostora da bezbrižno uđe u novu tranziciju i reorganizaciju.