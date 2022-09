Direktor "Autoprevoza" Dejan Mijić dao otkaz zbog neslaganja sa upravom

Dugogodišnji generalni direktor banjalučkog „Autoprevoza“ Dejan Mijić napušta ovo preduzeće, koje je jedno od najznačajnijih u oblasti prevoza putnika.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Mijić je za Capital potvrdio da je dao neopozivu ostavku na funkciju direktora „Autoprevoza“.

Obrazložio je, sa jedne strane ličnim razlozima, ali i „različitim pogledima na razvoj preduzeća sa drugim dijelom uprave“.

„Ovo je dosta težak period kada akcionari i vlasnici smatraju da treba da se bave nečim drugim, da je ovo sve preskup i neprofitabilan posao, tako da u tim nekim stvarima se ne slažemo. Ostaću još par mjeseci na čelu Autoprevoza GS, djela firme koji je zadužen za gradski i prigradski prevoz u Banjaluci, dok se ne nađe odgovarajuća zamjena. Nadam se da će „Autoprevoz” nastaviti raditi uspješno i kada odem, jer je godinama unazad stvorena stabilna osnova sa vlastitom auto-bazom“ kazao je Mijić.

Đurić: I za premijera se nađe zamjena

Jedan od suvlasnika „Autoprevoza“ Sladomir Đurić je rekao da će preduzeće nastaviti da funkcioniše i pored promjene u upravi. Kaže da je ostavka bila najavljena i da ne predstavlja iznenađenje.

„To su uobičajene stvari, dugo je on na toj poziciji možda je došlo do zasićenja, ali između nas nema nikakvih problema. On i dalje ostaje na čelu Autoprevoza GS, ali ako želi da ode naći ćemo zamjenu. Pa premijer podnese ostavku, pa mu se nađe zamjena“, naveo je Đurić.

Kada je u pitanju budućnost „Autoprevoza“ Đurić je rekao da razmišljaju o daljem razvoju firme.

„Moramo uzeti u obzir tešku situaciju u kojoj se nalazimo zbog problema sa gorivom i sa vozačima, ali ništa nije odlučeno. Moramo vidjeti kako dalje da se razvijamo i da radimo“, zaključio je on.